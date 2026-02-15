comscore
  • Free Fire Max Faded Wheel Event Get Winchester Rafael Rage Gun Skin

Free Fire Max में Faded wheel इवेंट हुआ शुरू, Winchester Rafael Rage गन स्किन मिल रही FREE

Free Fire Max में Faded wheel इवेंट की एंट्री हो गई है। इस इवेंट के जरिए प्लेयर्स गेम में Winchester Rafael Rage गन स्किन को बिल्कुल फ्री पा सकते हैं। यहां जानें कैसे।

Published By: Manisha | Published: Feb 15, 2026, 11:34 AM (IST)

Free Fire Max गेम में Faded wheel इवेंट शुरू हो गया है। यह गेम का एक लक रॉयल इवेंट है, जिसमें हिस्सा लेकर आपको प्रीमियम Winchester Rafael Rage Gun skin फ्री पाने का मौका मिलेगा। सिर्फ गन स्किन ही नहीं बल्कि इस इवेंट के जरिए प्लेयर्स को कई सारे अन्य रिवॉर्ड्स को भी फ्री पाने का मौका मिलेगा। इस इवेंट के जरिए आपको 10 रिवॉर्ड्स की लिस्ट दिखती है, जिसमें से आप किन्हीं 8 रिवॉर्ड्स के लिए अपना लक अजमा सकते हैं। वहीं, 2 उन रिवॉर्ड्स को चुनना होगा, जिसके लिए आप स्पिन नहीं करना चाहते। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। news और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes 15 February 2026: Diamonds-Emote पाएं फ्री, आ गए आज के नए कोड्स

Free Fire Max भारत का पॉपुलर मोबाइल बैटल रॉयल गेम है। इस गेम में आए दिन नए-नए इवेंट्स लाइव होते रहते हैं। इन इवेंट्स में हिस्सा लेकर आपको कई सारे रिवॉर्ड्स फ्री मिलते हैं। Faded wheel उन्हीं इवेंट्स में से एक है। इस इवेंट में आपको सामने 10 रिवॉर्ड्स होते हैं, जिसमें से आपको उन 2 रिवॉर्ड्स को रिमूव करना होता है जिसे आप पाना नहीं चाहते। इसके बाद आपको 8 बार स्पिन करके 8 रिवॉर्ड्स को पाने का मौका मिलेगा। आपको बता दें, इस इवेंट में स्पिन करन के लिए आपको अपनी इन-गेम करेंसी Diamonds खर्च करने होते हैं। news और पढें: Free Fire Max: आधे दाम में मिल रहा शानदार Evil Slayer बंडल, अनलॉक करने का सुनहरा मौका

Spin की कीमत

Faded wheel इवेंट में आपको 8 बार स्पिन करने का मौका मिलता है। हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस गेम में हर स्पिन की अलग कीमत है। पहले स्पिन की कीमत 9 डायमंड्स है। वहीं, दूसरा स्पिन 19 डायमंड्स का होता है। तीसरे स्पिन की कीमत 39 डायमंड्स है। वहीं, चौथा स्पिन 69 डायमंड्स में होगा। पांचवा स्पिन 99 डायमंड्स का होगा। छठा स्पिन 149 डायमंड्स का है। वहीं, सातवें स्पिन की कीमत 199 डायमंड्स है। आठवां स्पिन 499 डायमंड्स में होगा। news और पढें: Free Fire Max Redeem Codes: इंतजार खत्म, जारी हुए लेटेस्ट रिडीम कोड, फ्री में करें बंपर रिवॉर्ड्स क्लेम

रिवॉर्ड्स

1. Winchester Rafael Rage Gun skin

2. Enhance Hammer

3. Kpop Stardom Weapon Loot Crate

4. Cube Fragment

5. Super Leg Pocket

6. Skyborad Spikey Spine

7. Team Booster

8. Backpack Rose Romance

इवेंट को कैसे करें एक्सेस?

1. इवेंट को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले फोन में फ्री फायर मैक्स गेम ओपन करें।

2. इसके बाद टॉप पर दिख रहे इवेंट्स पर क्लिक करें।

3. यहां आपको Faded wheel इवेंट का बैनर दिखेगा।

4. इस बैनर पर क्लिक करके आप इवेंट से जुड़ी अन्य डिटेल्स हासिल कर सकेंगे।