Free Fire MAX Redeem Codes 15 February 2026: Garena ने फ्री फायर मैक्स के फ्रेश बैच रिडीम कोड्स निकाल दिए हैं। इन कोड्स के जरिए प्लेयर्स को फ्री रिवॉर्ड्स अनलॉक करने का मौका मिलेगा, जिसमें स्किन, कैरेक्टर कॉस्टमैटिक, वेपन्स व डायमंड्स आदि शामिल होते हैं। इन रिडीम कोड्स में पहले आओ पहले पाओ वाला नियम लागू होता है। अगर आप फ्री रिवॉर्ड्स पाना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द इन कोड्स को रिडीम करना होगा। यदि आपसे पहले किसी ने इन कोड्स को इस्तेमाल कर लिया, तो ये कोड्स आपके लिए अवैध हो जाएंगे।

Free Fire MAX रिडीम कोड्स की बात करें, तो ये कोड्स 12 से 16 डिजिट के होते हैं। इन कोड्स में नंबर और अल्फाबेट्स शामिल होते हैं। भारतीय यूजर्स सिर्फ भारतीय सर्वर के लिए जारी रिडीम कोड्स का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। गेम डेवलपर कंपनी सभी रीजन के लिए अलग-अलग रिडीम कोड्स जारी करती है। फ्री फायर मैक्स भारत का पॉपुलर मोबाइल बैटल रॉयल गेम है। इस गेम में प्लेयर्स को दुश्मन के वार से बचते हुए ज्यादा से ज्यादा दुश्मनों को खत्म करना होता है। इस काम के लिए गेम में कई तरह के इन-गेम आइटम्स की जरूरत पड़ती है। इन्हीं आइटम्स को आप रिडीम कोड्स के जरिए फ्री पाते हैं। यहां देखें आज के लिए जारी रिडीम कोड्स की लिस्ट।

Free Fire MAX Redeem Codes 15 February 2026

K9QP6K2MNL8V

​V3QJ1M9KRP7V

​D8MJ4Q6LVK2R

​B3G7A22TWDR7X

​FQ9W2E1R7T5Y

​4N8M2XL9R1G3

​FU1I5O3P7A9S

​S9QK2L6VP3MR

​FP9O1I5U3Y2T

​B1RK7C5ZL8YT

​FZ5X1C7V9B2N

​FFR4G3HM5YJN

​6KWMFJVMQQYG

​F7F9A3B2K6G8

​BR43FMAPYEZZ

​H8YC4TN6VKQ9

​FK3J9H5G1F7D

​FA3S7D5F1G9H

​UPQ7X5NMJ64V

​FJI4GFE45TG5

​4ST1ZTBZBRP9

​FM6N1B8V3C4X

​B6QV3LMK1TP

​FT4E9Y5U1I3O

​FF6YH3BFD7VT

​FL2K6J4H8G5F

​FR2D7G5T1Y8H

How to Redeem Free Fire Max Codes

1. कोड्स को रिडीम करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप में Free Fire Max की ऑफिशियल Redemption वेबसाइट ओपन करनी होगी, जो कि https://reward.ff.garena.com/en है।

2. अब इस साइट को लिंक अकाउंट के जरिए लॉग-इन करें।

3. साइट होने के बाद आपको सामने दिखने वाले बॉक्स में एक-एक करके कोड्स को डालकर रिडीम करना होगा।

4. कोड रिडीम होने के बाद रिवॉर्ड की जानकारी आपको अपने गेम मेल बॉक्स में मिलेगी।

ध्यान देने वाली बात यह है कि Free Fire Max के ये रिडीम कोड्स ऑनलाइन सामने आते हैं। Techlusive इन कोड्स की पुष्टि नहीं करता।