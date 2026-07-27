YouTube ने अपने क्रिएटर्स यूजर्स के लिए Thumbnails प्रोसेस को पहले से ज्यादा आसान बना दिया है। अब क्रिएटर्स डेस्कटॉप की मदद से ही YouTube Shorts Thumb बना सकेंगे। पहले यह सुविधा सिर्फ स्मार्टफोन तक ही उपलब्ध थी। इसके अलावा, लॉन्ग वीडियो के लिए Ask StudioNew में नया Generate Thumbnails फीचर को एड किया गया है, जिसके जरिए आप अपनी वीडियो के लिए थंब बनवा सकते हैं। इन नए फीचर्स को एड करने पर कंपनी का कहना है कि ये अपडेट्स न केवल क्रिएटर्स का समय बचाएंगे बल्कि वीडियो देखने वाले दर्शकों के लिए भी वीडियो के थंब आकर्षक बनेंगे। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: बिना डाउनलोड किए Youtube पर खेले गेम, जानें कैसे

YouTube ने अपने लेटेस्ट ब्लॉग-पोस्ट के जरिए Thumbnails फीचर्स को अनाउंस दिया है। अभी तक यूजर्स अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए आकर्षक Thumbnails काफी मेहनत से क्रिएट करते थे। वहीं, नए अपडेट्स के बाद अब क्रिएटर्स उन्हीं थंब को आसानी से क्रिएट कर सकेंगे। कंपनी ने पहले YouTube Partner Program क्रिएटर्स के लिए नए फीचर्स को रोलआउट किया है। जैसे कि हमने बताया नए फीचर्स Long Video से लेकर Shorts तक के लिए उपलब्ध है। फिलहाल, YouTube Partner Program क्रिएटर्स को ये फीचर्स प्राप्त हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में इसे अन्य क्रिएटर्स के लिए भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। और पढें: अंग्रेजी YouTube Shorts को हिंदी में कैसे देखें? जानें यहां

Shorts Thumbnails

नए अपडेट के बाद यूट्यूब क्रिएटर्स Shorts Thumbnails को डेस्कटॉप पर भी लगा सकेंगे। अभी तक फोन के जरिए ही शॉर्ट्स में थंब लगाया जा सकता था, लेकिन अब यह सुविधा डेस्कटॉप पर भी मिल जाएगी। यूजर्स को शॉर्ट्स के लिए कस्टम थंब बनाने की सुविधा मिलेगी। जैसे ही यूजर्स यूट्यूब शॉर्ट को अपलोड करने जाएंगे, तो उन्हें एक नया ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन के तहत उन्हें 3 ऑटोमैटिक थंब फ्रेम के ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें से वो एक का चुनाव कर सकते हैं।

Long Video Ask Studio AI

सिर्फ शॉर्ट्स ही नहीं बल्कि Youtube ने Ask Studio में नया AI thumbnail generation फीचर भी जोड़ दिया है। यह फीचर अन्य एआई चैटबॉट की तरह ही काम करता है, जिसमें यूजर्स एआई को टेक्स्ट में निर्देश देकर वीडियो के लिए सटिक थंब तैयार करवा सकते हैं। इतना ही नहीं थंब बनने के बाद आप उसे एडिट भी करवा सकते हैं जैसे कलर ठीक करना लेआउट में बदलाव करना आदि।

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क्रिएटर्स को होगा फायदा

YouTube के मुताबिक, इन नए फीचर्स का उद्देश्य Thumbnail बनाने पर जो क्रिएटर्स का समय बर्बाद होता है, उसे खत्म करना है। वह बिना ज्यादा समय खर्च किए और बिना ज्यादा मेनहत किए अपनी वीडियो के लिए परफेक्ट थंब बनवाकर तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा, जितना ज्यादा आकर्षक थंब होगा, उतने ही दर्शक उस वीडियो को देखने के लिए आकर्षित होंगे। देखना दिलचस्प होगा कि यूट्यूब के ये नए थंब फीचर क्रिएटर्स के लिए कितने फायदेमंद साबित होते हैं।