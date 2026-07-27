Bank of Baroda ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, आधार-अकाउंट समेत 1TB डेटा हुआ चोरी!

Edited by Ajay Verma |Published: Jul 27, 2026, 01:20 PM (IST)
Bank of Baroda यानी BoB से जुड़ी बड़ी खबर है। बैंक के डेटा सिस्टम में सेंध लगाकर यूजर्स का डेटा चुरा लिया गया है। इनमें अलग-अलग ब्रांच में मौजूद यूजर्स के आधार नंबर, नाम और लोन से जुड़ी डिटेल शामिल है। यह जानकारी टेक एक्सपर्ट कैशलेसकंज्यूमर संस्थापक श्रीकांत लक्ष्मणन की ओर से साझा की गई है। और पढें: X का बड़ा एक्शन, वायरल कंटेंट कॉपी करने वाले अकाउंट्स की अब खैर नहीं!
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के सिस्टम से ग्राहकों के नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, सेविंग, करंट अकाउंट, लोन, बैंकिंग डिटेल, कस्टमर सपोर्ट और एटीएम से जुड़ा करीब 1TB डेटा चुराकर डार्क वेब (Dark Web) पर उपलब्ध कराया गया है। इसकी सैंपल रिपोर्ट भी हैकर द्वारा शेयर की गई है। हालांकि, बैंक या फिर CERT-In की ओर से इस दावे को लेकर कोई सूचना नहीं दी गई है। और पढें: Instagram और Facebook पर बच्चे क्या देखते हैं, अब जान पाएंगे माता-पिता, Meta ने इस टूल्स को किया और ज्यादा एडवांस
कैशलेसकंज्यूमर के फाउंडर और साइबर एक्सपर्ट श्रीकांत लक्ष्मणन ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर पोस्ट साझा कर इस डेटा चोरी की डिटेल साझा की। साथ ही, डॉक्यूमेंट के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा कि इससे जुड़ा लिंक एक्टिव था। यह साइबर डिजास्टर है। और पढें: X में आया कमाल का ‘History’ फीचर, अब नहीं खोएंगे पुराने पोस्ट
Root folder of the data dump of @bankofbaroda #Databreach by threat actor. More verification links in the thread. The link is live.
This is SOS @Cyberdost @RBI
cc @latha_venkatesh @dugalira @nit_set @suchetadalal https://t.co/6HZ2c6V6S5 pic.twitter.com/tWFCKJWv8Q
— Srikanth.CashlessConsumer | ஸ்ரீகாந்த் (@logic) July 26, 2026
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीओबी बैंक के डेटा चोरी मामले का पता सबसे पहले 25 जुलाई को लगा। इस मामले को डार्क वेब ट्रैकिंग वेबसाइट ransomeware.live ने स्पॉट किया, लेकिन अभी तक यह जानकारी नहीं मिली है कि इस चोरी के पीछे किस हैकर ग्रुप का हाथ है।
हाल ही में रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इस डेटा चोरी के पीछे TripleX ग्रुप हो सकता है। बता दें कि इस ग्रुप ने कुछ समय पहले इंडोनेशिया के सरकारी बैंक PT Bank Negara Indonesia से करीब 2TB डेटा चोरी कर ऑनलाइन रिवील किया था।
बैंक ऑफ बड़ौदा से पहले पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक का डेटा चोरी होने की खबर आई थी। यह मामला इस साल मई में सामने आया। रिपोर्ट में बताया गया कि momo78 नाम के हैकर ने पीएनबी के 1,00,000 ग्राहकों का डेटा चोरी कर डार्क वेब पर अपलोड कर दिया था, जिसमें अकाउंट नंबर, नाम, आईएफएससी कोड, फोन नंबर और ईमेल आईडी शामिल थी। हालांकि, बैंक ने इस मामले की पुष्टि नहीं की।