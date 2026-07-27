Vivo T5e स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का नया बजट फोन है, जिसे कंपनी ने 15000 रुपये से कम की रेंज में पेश किया है। फीचर्स की बात करें, तो इस फोन में कंपनी ने 6.74 इंच का डिस्प्ले दिया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 90Hz का है। इसके अलावा, फोन UNISOC T7225 octa-core प्रोसेसर से लैस है। फोन में आपको 8GB एक्सटेंडेड RAM मिलती है। साथ ही फोन Android 16 बेस्ड OriginOS 6 पर काम करता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 8MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 5500mAh की है। आइए जानते हैं फोन की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: 1500 रुपये सस्ता खरीदें नया Vivo T5 Lite 44W 5G फोन, 6500mAh बैटरी फोन की सेल शुरू, यहां मिलेगा Offer

Vivo T5e Price in India

कंपनी ने Vivo T5e को 13,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। यह दाम फोन के 4GB RAM + 64GB स्टोरेज का है। इस फोन को आप कंपनी की साइट व Flipkart के जरिए आज यानी 27 जुलाई से ही खरीद सकते हैं। कंपनी ने फोन में Shadow Grey और Aero Blue दो कलर ऑप्शन दिए हैं। और पढें: 6500mAh बैटरी वाले Vivo फोन की पहली सेल, मिलेगा 2425 रुपये का डिस्काउंट

Vivo T5e Specs

फीचर्स की बात करें, तो वीवो फोन में 6.74 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 90Hz का है। इसके अलवा, कंपनी ने फोन में UNISOC T7225 octa-core प्रोसेसर दिया है। इसके साथ 4GB RAM व 4GB वर्चुअल RAM का सपोर्ट मिलता है। फोन की स्टोरेज 64GB तक की है। वहीं, आप उस स्टोरेज को 2TB तक बढ़ा सकेंगे। साथ ही यह फोन OriginOS 6 बेस्ड Android 16 पर काम करता है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में 8MP का रियर कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 5500mAh की है, जिसके साथ 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। पानी से बचाव क लिए फोन में IP64 रेटिंग मिलती है। कंपनी ने इस फोन में Wet-Hand Touch और Greasy-Hand Touch का भी सपोर्ट दिया है, जिसके बाद आप फोन की स्क्रीन को न केवल गीले हाथों से यूज कर सकेंगे बल्कि ऑयली हाथों से भी एक्सेस कर सकेंगे।

Vivo T5e Specs डिस्प्ले 6.74-इंच HD+ डिस्प्ले रिफ्रेश रेट 90Hz प्रोसेसर UNISOC T7225 Octa-Core रैम 4GB RAM + 4GB वर्चुअल RAM स्टोरेज 64GB स्टोरेज एक्सपेंशन 2TB तक (microSD) ऑपरेटिंग सिस्टम OriginOS 6 बेस्ड Android 16 रियर कैमरा 8MP फ्रंट कैमरा 5MP बैटरी 5500mAh फास्ट चार्जिंग 15W वॉटर/डस्ट रेजिस्टेंस IP64 रेटिंग स्पेशल फीचर्स Wet-Hand Touch, Greasy-Hand Touch (गीले और ऑयली हाथों से भी स्क्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं)

इन फोन से मिलेगी टक्कर

Moto G37

Moto G37 फोन के 4GB RAM + 64GB स्टोरेज की कीमत 13,999 रुपये ही है। इस फोन में 6.66 इंच डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन Mediatek Dimensity 6400 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का कैमरा मिलता है। सेल्फी के लिए 8MP कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 5200mAh की है।

Samsung Galaxy M17e 5G

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Samsung Galaxy M17e 5G फोन के 4GB RAM + 128 GB स्टोरेज की कीमत 13,999 रुपये ही है। इस फोन में 6.7 इंच डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन Mediatek Dimensity 6300 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का कैमरा मिलता है। सेल्फी के लिए 8MP कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 6000mAh की है।