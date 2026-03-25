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Free Fire Max में लाइव हुआ Desert Ring इवेंट, मिल रहा Caped Shimmer समेत कई एक्सक्लूसिव Bundle पाने का मौका

Free Fire Max में Desert Ring इवेंट की एंट्री हो गई है। यह एक लक रॉयल इवेंट है। इसमें Caped Shimmer और Timbered Blooms जैसे बंडल मिल रहे हैं, जिन्हें स्पिन करके प्राप्त किया जा सकता है।

Published By: Ajay Verma | Published: Mar 25, 2026, 09:25 AM (IST)

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Free Fire Max गेमर्स के लिए गुड न्यूज है। गेम में नया इवेंट ‘Desert Ring’ लाइव हो गया है। इसमें मेल और फीमेल बंडल को जोड़ा गया है, जिनसे अपने कैरेक्टर को क्लासी लुक दिया जा सकता है। इसके साथ Universal Ring Token भी दिए जा रहे हैं। इन सभी को स्पिन करके प्राप्त किया जा सकता है। गेम डेवलपर Garena का मानना है कि इस तरह के इवेंट को प्लेयर्स के लिए लाया जाता है। इससे फ्री में प्रीमियम आइटम अनलॉक करने का चांस मिलता है और डायमंड भी कम खर्च होते हैं। news और पढें: Free Fire Max Redeem Codes 25 March 2026: आज के गेमिंग कोड जारी, फ्री में करें कैरेक्टर सहित धमाकेदार आइटम क्लेम

Desert Ring Event

Free Fire Max का Desert Ring लक रॉयल इवेंट है। इसमें मिल रहे शानदार बंडल को स्पिन करके अपने नाम किया जा सकता है। इस आइटम के साथ स्पेशल टोकन भी मिल रहे हैं। इन्हें भी स्पिन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इस गेमिंग इवेंट को आज लाइव किया गया है। यह गेमर्स के लिए अगले 13 दिन तक लाइव रहेगा। news और पढें: Free Fire Max में Wooden Cabin ग्लू वॉल स्किन करें Claim, Daily Special लाया मौका

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Rewards

  • Caped Shimmer Bundle
  • Timbered Blooms Bundle
  • Draped Shimmer Bundle
  • Timbered Blossoms Bundle
  • Adventuring Princess Bundle
  • Adventuring Hero Bundle
  • Universal Ring Token

कितने में होगा स्पिन ?

फ्री फायर मैक्स के इस इवेंट में मिलने वाले आइटम को पाने के लिए गेमर्स को स्पिन करना होगा। इसके लिए डायमंड का उपयोग करना होगा। इवेंट में एक बार स्पिन करने के लिए 20 डायमंड खर्च करने होंगे, जबकि 5 स्पिन के लिए 90 डायमंड का इस्तेमाल करना होगा।

ऐसे एक्सेस करें इवेंट

1. अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर मैक्स ओपन कर लें।
2. होम स्क्रीन पर बने स्टोर सेक्शन में जाएं।
3. यहां आपको टॉप पर Desert Ring इवेंट दिखाई देगा, उस पर टैप कीजिए।
4. अब आपकी स्क्रीन पर इवेंट ओपन होगा।
5. नीचे की ओर स्पिन बटन दिखाई देंगे।
6. अपने हिसाब से किसी एक बटन पर टैप करिए।
7. इसके बाद स्पिन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आपको आपका रिवॉर्ड मिल जाएगा।

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एक्सचेंज सेंटर

ऊपर बताए गए इवेंट में एक्सचेंज सेंटर भी है, जहां से बंडल को क्लेम किया जा सकता है। इसके लिए गेमर्स को टोकन एक्सचेंज करने होंगे। 120 टोकन बदलने पर Caped Shimmer, Timbered Blooms, Timbered Blossoms, Adventuring Princess और Adventuring Hero बंडल को अनलॉक किया जा सकता है। इसके अलावा, 60 व 40 टोकन एक्सचेंज करने पर Stardust Checker और Round Traditional Scarf को पाया जा सकता है।