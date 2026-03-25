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Free Fire Max Redeem Codes 25 March 2026: आज के गेमिंग कोड जारी, फ्री में करें कैरेक्टर सहित धमाकेदार आइटम क्लेम

Free Fire Max Redeem Codes 25 March 2026: 25 मार्च के फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड आ चुके हैं। इन्हें रिडीम करके स्किन और कैरेक्टर जैसे आइटम को मुफ्त में पाया जा सकता है।

Published By: Ajay Verma | Published: Mar 25, 2026, 08:24 AM (IST)

Free Fire Max
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Free Fire Max Redeem Codes 25 March 2026: फ्री फायर मैक्स खेलने वालों के लिए रोज रिडीम कोड रिलीज किए जाते हैं। इस कड़ी में अब आज यानी 25 मार्च के रिडीम कोड रिलीज कर दिए गए हैं। इन खास कोड से स्किन, इमोट, कैरेक्टर और बंडल जैसे आइटम को मुफ्त में क्लेम किया जा सकता है। इन कोड से न सिर्फ फ्री आइटम पाने का चांस मिलता है बल्कि गेमिंग अनुभव भी बेहतर होता है और गेम के प्रति इंटरेस्ट भी बना रहता है। news और पढें: Free Fire Max में Wooden Cabin ग्लू वॉल स्किन करें Claim, Daily Special लाया मौका

आप Free Fire Max खेलते हैं और आपको आज के गेमिंग कोड का इंतजार है, तो यह खबर आपके लिए हैं। यहां 25 मार्च के रिडीम कोड बताए गए हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप एक साथ कई धमाकेदार आइटम रिवॉर्ड के रूप में पा सकते हैं। आइए इन कोड पर डालते हैं एक नजर… news और पढें: Free Fire Max: फ्री में मिल रहा Vampire बैकपैक और 999 Gold, क्लेम करने के लिए करें ये काम

Free Fire Max Redeem Codes

गरेना फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड बताने से पहले आपको बता दें कि इन कोड का उपयोग सिर्फ एक बार किया जा सकता है। ये कोड पहले आओ और पहले पाओ के नियम पर काम करते हैं। इनकी संख्या 16 अंक तक होती है। इन्हें नंबर और अक्षर को आपस में जोड़कर तैयार किया गया है। news और पढें: Free Fire Max Redeem Codes Today: गेमर्स के लिए जारी हुए एक्टिव कोड्स, फ्री में क्लासी Rewards पाने का मौका

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काम की बात

इन गेमिंग कोड को पहले 500 खिलाड़ियों के लिए लाया जाता है। ये कोड यूनीक होते हैं और इन्हें हर रीजन में रिलीज किया जाता है। एक रीजन के कोड दूसरे रीजन में काम नहीं करते हैं। इनकी टाइम लिमिट पहले से फिक्स होती है। इसके खत्म होने पर कोड अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं।

कैसे गेमिंग कोड से पाएं रिवॉर्ड ?

1. रिवॉर्ड्स पाने के लिए गरेना की ऑफिशियल रिडेम्पशन वेबसाइट को ओपन कर लीजिए।
2. इस वेबसाइट में फेसबुक या गूगल आईडी से लॉग-इन कीजिए।
3. स्क्रीन पर आए बॉक्स में आज का कोड दर्ज करिए।
4. फिर कोड चेक करके उसे सबमिट कर दीजिए।
5. इसके बाद गेमिंग कोड रिडीम हो जाएगा।
6. 24 घंटे के भीतर आपको आपका रिवॉर्ड मिल जाएगा।

जरूरी नोट : गरेना फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड ऑनलाइन जारी होते हैं। टेक साइट Techlusive इनकी पुष्टि नहीं करता।

FAQs

1. Free Fire Max कोड की संख्या कितनी होती है ?
Ans. इन कोड की संख्या 12 से 16 अंक के बीच होती है।

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2. गेमिंग कोड को क्यों रिलीज किया जाता है ?
Ans. गरेना इन कोड को स्पेशली गेमर्स के लिए रिलीज करता है। इनसे फ्री में गेमिंग आइटम पाने का चांस मिलता है।