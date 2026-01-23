comscore
  • Free Fire Max Daily Special Offer Cutthroat Candy Bundle Champion Boxer Weapon Loot Crate At Half Diamond

Free Fire Max Daily Special: गेमर्स के लिए अपडेट हुआ खास स्टोर, आधे दाम में मिल रहा Cutthroat Candy बंडल

Free Fire Max Daily Special: गेमर्स के लिए एक बार फिर डेली स्पेशल लाइव हो गया है। इस खास स्टोर में आज आधी कीमत में Cutthroat Candy Bundle और Champion Boxer वेपन लूट क्रेट जैसे आइटम मिल रहे हैं।

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 23, 2026, 09:26 AM (IST)

Free Fire Max Daily Special: फ्री फायर मैक्स का डेली स्पेशल गेम का बेहद खास सेक्शन है। इस स्पेशल स्टोर में प्रीमियम आइटम मिलते हैं, जिन्हें बहुत सस्ते में अनलॉक किया जा सकता है। इस स्टोर से इन-गेम करेंसी डायमंड की बचत होती है, जो कि असली पैसों से आती है। अगर आप भी फ्री फायर मैक्स खेलते हैं और कम डायमंड में एक्सक्लूसिव आइटम पाना चाहते हैं, तो डेली स्पेशल आपके लिए है। इस खबर में आपको डेली स्पेशल और उसमें मिलने वाले आइटम की पूरी जानकारी मिलेगी। news और पढें: Free Fire Max Redeem Codes: Emote से लेकर Loot Crate तक मिल रही फ्री, ऐसे करें क्लेम

Daily Special

Free Fire Max के डेली स्पेशल को खासतौर पर गेमर्स के लिए लाया गया है। इस खास स्टोर में मिलने वाले गेमिंग आइटम पर 50 प्रतिशत का डिस्काउंट मिलता है, जिससे आइटम्स को आधे दाम में खरीदा जा सकता है। गरेना का मानना है कि इस स्टोर से गेमर्स को प्रीमियम आइटम बहुत सस्ते में मिलते हैं और उनके ज्यादा डायमंड भी खर्च नहीं होते हैं। news और पढें: Free Fire Max में Holi De Rang Bundle आधे Diamonds में पाएं, काफी काम का यह तरीका

Items

यहां आज के डेली स्पेशल में मिलने वाले आइटम की पूरी लिस्ट दी गई है :-

1. डेली स्पेशल में Loot Box-Hungary Doge 149 डायमंड में मिल रहा है। इसकी असली कीमत 299 डायमंड है।
2. BP S6 Token को डेली स्पेशल से 10 डायमंड की जगह 5 डायमंड में अनलॉक किया जा सकता है।
3. Cutthroat Candy Bundle को डेली स्पेशल से 599 डायमंड में खरीदा जा सकता है। इसका असली प्राइस 1199 डायमंड है।
4. Spoky Witch (Bottom) की असली कीमत 499 डायमंड है, मगर डेली स्पेशल से इसे 249 डायमंड में प्राप्त किया जा सकता है।
5. Gloo Wall-Little Monster का प्राइस 599 डायमंड है। यह डेली स्पेशल में 299 डायमंड में मिल रही है।
6. Champion Boxer Weapon Loot Crate को डेली स्पेशल से 40 डायमंड की बजाय 20 डायमंड में अनलॉक किया जा सकता है।

काम की बात

फ्री फायर मैक्स का डेली स्पेशल 24 घंटे बाद अपडेट होता है। इसके साथ स्टोर में मिलने वाले आइटम भी बदल जाते हैं। इस कारण गेमर्स को जल्द से जल्द आइटम खरीदने की सलाह दी जाती है।

कैसे खरीदें गेमिंग आइटम ?

1. अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर मैक्स ओपन कर लीजिए।
2. होम स्क्रीन पर बने स्टोर सेक्शन पर टैप कीजिए।
3. डेली सेक्शन टैब दबाएं।
4. अब आपकी स्क्रीन पर डेली स्पेशल ओपन होगा।
5. यहां से आप अपनी पसंद के आइटम को आधे रेट में खरीद सकते हैं।