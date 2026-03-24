Vivo T5x 5G की पहली सेल आज, बंपर डिस्काउंट के साथ मिलेगा तगड़ा एक्सचेंज ऑफर

Vivo T5x 5G First Sale: वीवो टी5एक्स 5जी टी-सीरीज का लेटेस्ट स्मार्टफोन है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। इस फोन की आज यानी 24 मार्च को पहली सेल है, जो शॉपिंग वेबसाइट Flipkart पर दोपहर 12 बजे से लाइव होने वाली है। इस पर बैंक डिस्काउंट के साथ-साथ एक्सचेंज ऑफर और किफायती EMI मिलेगी। टॉप स्पेक्स की बात करें, तो टी5एक्स में फास्ट चार्जिंग से लैस 7200mAh की बैटरी मिलती है। इसमें एचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है। इसमें MediaTek Dimensity 7400 Turbo प्रोसेसर है। इसके अलावा, फोन में 256GB तक की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। और पढें: Vivo V70 Elite हुआ 5000 रुपये सस्ता, 50MP सेल्फी कैमरा फोन पर धाकड़ डील

Vivo T5x 5G Price and Offers

वीवो का यह स्मार्टफोन तीन स्टोरेज ऑप्शन में अवेलेबल है। इस फोन के 6+128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 18,999 रुपये है। इसका 8+128GB स्टोरेज मॉडल 20,999 रुपये और 8+256GB स्टोरेज वेरिएंट 22,999 रुपये में मिल रहा है। ऑफर की बात करें, तो Axis बैंक की ओर से 2000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस पर 6 महीने के लिए 3500 रुपये की EMI और 21,700 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है। और पढें: 200MP कैमरे के साथ भारत आ रहा Vivo V70 FE, इंडिया लॉन्च कंफर्म

Vivo T5x 5G Features

वीवो टी5एक्स में Android 16 पर काम करने वाला OriginOS 6 है। इस स्मार्टफोन में 6.76 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स है। बेहतर फंक्शनिंग के लिए हैंडसेट में MediaTek Dimensity 7400 Turbo प्रोसेसर और Mali-G615 MC2 GPU दिया है।

इस स्मार्टफोन में 8 जीबी तक रैम है। इसमें 256 जीबी तक स्टोरेज दी गई है। फोटो क्लिक करने के लिए 50MP का Sony IMX852 लेंस और 2MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है। इससे 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। इसमें 32MP का सेल्फी कैमरा मिलता है।

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बैटरी और अन्य डिटेल

यह स्मार्टफोन 7200mAh बैटरी के साथ आता है। इसको 44 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है। कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में 5G, 4G VoLTE, वाई-फाई 6, ब्लूटूथ 5.4, जीपीएस और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है। इस हैंडसेट को MIL-STD-810H मिलिट्री ग्रेड के साथ IP68 + IP69 रेटिंग भी मिली है। पर्सनल डेटा की सुरक्षा के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर मिलता है।