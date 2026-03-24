Ashwini Vaishnaw ने डिजिटल कंटेंट और नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए 3 बड़ी पहल का उद्घाटन किया, जानें क्या-क्या

Minister of Information and Broadcasting Ashwini Vaishnaw ने सोमवार को भारत के मीडिया, प्रसारण और डिजिटल कंटेंट क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए तीन बड़ी पहल का उद्घाटन किया। इनमें राष्ट्रीय AI Skilling Program, MyWAVES Platform और DD Free Dish के अपग्रेड शामिल हैं। Ashwini Vaishnaw ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन के अनुरूप हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी को सभी के लिए सुलभ और किफायती बनाने पर जोर दिया गया है। नई सुविधाओं में In-Built Satellite Tuner और Advanced Electronic Program Guide (EPG) शामिल हैं, जिससे टीवी देखने के लिए अलग से सेट-टॉप बॉक्स की आवश्यकता नहीं होगी। और पढें: कॉन्टेंट क्रिएटर्स के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रेवेन्यू करना होगा शेयर! अश्विनी वैष्णव ने दिखाई सख्ती

AI Skilling Program

National AI Skilling पहल का मकसद लगभग 15,000 क्रिएटर्स, मीडिया प्रोफेशनल्स और युवाओं को मुफ्त ट्रेनिंग देना है। यह प्रोग्राम Indian Institute of Creative Technologies के जरिए चलाया जाएगा। इसमें पार्टिसिपेंट्स को एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और मीडिया टेक्नोलॉजी जैसी चीजें सीखाई जाएंगी। ट्रेनिंग दो भागों में होगी, पहला भाग ऑनलाइन बेसिक AI सीखने पर होगा और दूसरा भाग हाथों-हाथ एडवांस ट्रेनिंग देगा। इस पहल से भारत में डिजिटल काम और इनोवेशन बढ़ेंगे और युवा भविष्य के लिए तैयार होंगे। और पढें: IRCTC हुआ डाउन, यूजर्स को टिकट बुक करने में आई दिक्कत

MyWAVES Platform

दूसरी पहल MyWAVES प्लेटफॉर्म है, जिसे नागरिकों को अपने कंटेंट बनाने, अपलोड करने और शेयर करने के लिए तैयार किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर शॉर्ट वीडियो, एपिसोडिक कंटेंट और बाकी फॉर्मेट्स में कंटेंट बनाया जा सकता है। यह कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगा, जिससे देशभर के लोग आसानी से इसका हिस्सा बन सकेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म केवल कंटेंट देखने से आगे बढ़कर लोगों को एक्टिव रूप से भागीदारी का मौका देता है। साथ ही ‘Create in India’ जैसी Challenges के माध्यम से नए क्रिएटर्स को अवसर मिलेगा। और पढें: अंडमान और निकोबार आइलैंड बनेगा ग्लोबल इंटरनेट हब, अश्विनी वैष्णव ने किया बड़ा ऐलान

Add Techlusive as a Preferred Source

DD Free Dish

तीसरी पहल DD Free Dish अपग्रेड से जुड़ी है। इसके तहत ऐसे नए टीवी लॉन्च किए जाएंगे जिनमें इन-बिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर और एडवांस प्रोग्राम गाइड होगा। इसका मतलब है कि लोग सीधे चैनल देख सकते हैं और उन्हें सेट-टॉप बॉक्स की जरूरत नहीं होगी। यह खासकर दूर-दराज और कम सेवा वाले इलाकों में टीवी देखने को आसान बनाएगा, लागत कम करेगा और देखने के अनुभव को मजेदार बनाएगा। मंत्रालय के अनुसार, यह पहल ऑरेंज इकोनॉमी बढ़ाने, पब्लिक ब्रॉडकास्ट मजबूत करने और मीडिया व एंटरटेनमेंट सेक्टर के लिए डिजिटल स्किल्ड कार्यबल तैयार करने में मदद करेगी।