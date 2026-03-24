Free Fire Max: फ्री में मिल रहा Vampire बैकपैक और 999 Gold, क्लेम करने के लिए करें ये काम

Free Fire Max में प्लेयर्स के इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए रोज रिडीम कोड रिलीज किए जाते हैं। इसके साथ गेम में लक रॉयल और टास्क बेस्ड इवेंट आयोजित किए जाते हैं, जिनसे प्रीमियम आइटम क्लेम किए जा सकते हैं। अगर आप भी फ्री फायर मैक्स प्लेयर हैं और मुफ्त में धांसू रिवॉर्ड्स पाना चाहते हैं, तो बाइंड योर अकाउंट इवेंट आपके लिए है। यहां आपको इवेंट और उसमें मिलने वाले रिवॉर्ड्स की पूरी जानकारी मिलेगी। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes Today: गेमर्स के लिए जारी हुए एक्टिव कोड्स, फ्री में क्लासी Rewards पाने का मौका

Bind Your Account

फ्री फायर मैक्स का बाइंड योर अकाउंट सरल इवेंट है। इसमें Vampire बैकपैक और 999 गोल्ड मुफ्त में दिए जा रहे हैं। इन दोनों आइटम को टास्क पूरा करके क्लेम किया जा सकता है। गरेना का मानना है कि इस तरह के इवेंट से डायमंड की बचत होती है। साथ ही, गेमर्स को एक्सक्लूसिव आइटम पाने का अवसर मिलता है। और पढें: Free Fire Max में Lost in Sand ग्राफिक्स पाने का मौका, गेम में शुरू हुआ Step up इवेंट

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Rewards

Vampire-Backpack

999 Gold

Tasks

1. गेम में प्लेटफॉर्म अकाउंट को एक बार बाइंड करने पर बैकपैक मिल रहा है।

2. रिकवरी ईमेल बाइंड करने पर 999 गोल्ड रिवॉर्ड के तौर पर मिल रहे हैं।

कब तक लाइव रहेगा अकाउंट ?

फ्री फायर मैक्स का यह इवेंट गेमर्स के लिए अगले 24855 दिन तक लाइव रहेगा। इस दौरान बाइंड करने पर एक्सक्लूसिव आइटम को अपने नाम किया जा सकेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह इवेंट गेमर्स के लिए हमेशा एक्टिव रहता है। इसे हर साल की शुरुआत में लाइव किया जाता है।

क्यों किए जाते हैं टास्क बेस्ड इवेंट लाइव ?

गेम मेकर गरेना का मानना है कि टास्क बेस्ड इवेंट को खासतौर पर उन प्लेयर्स के लिए लाया जाता है, जिनके पास इन-गेम करेंसी डायमंड नहीं होते हैं। इससे वे टास्क परफॉर्म करके रिवॉर्ड्स क्लेम कर सकते हैं। इससे उनका इंटरेस्ट गेम के प्रति बना रहता है और उनका गेमिंग अनुभव भी बेहतर होता है।

FAQs

1. Free Fire Max को कब भारत में लाया गया ?

Ans. फ्री फायर मैक्स को साल 2021 में भारत में लॉन्च किया गया था।

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2. Task इवेंट के अलावा फ्री फायर मैक्स में किस प्रकार के इवेंट लाइव किए जाते हैं ?

Ans. फ्री फायर मैक्स में टास्क के साथ-साथ लक रॉयल, रिंग और फेडेड व्हील इवेंट जारी किए जाते हैं।