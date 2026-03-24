OnePlus India के CEO Robin Liu ने कथित तौर पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, रिपोर्ट्स की मानें तो स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वनप्लस के इंडिया सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल वो नोटिस पीरियड पर है। 31 मार्च को उनका कंपनी में आखिरी दिन है। हालांकि, फिलहाल इस्तीफे की वजह कंफर्म नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि “personal passions” की वजह से उन्होंने यह कदम उठाया है। आपको बता दें, हाल ही में खबर आई थी कि वनप्लस जल्द ही भारत समेत कई ग्लोबल मार्केट में अपना बिजनेस समेटने वाला है। लीक की मानें, तो वनप्लस आने वाले समय में भारत में सिर्फ बजट व मिड-रेंज फोन लेकर आने की तैयारी में है। इसी बीच अब वनप्लस इंडिया के सीईओ के इस्तीफे की खबर सामने आ रही है। और पढें: OnePlus Nord 6 की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, 9000mAh जंबो बैटरी के साथ मारेगा एंट्री

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो Robin Liu ने OnePlus India के CEO पद से इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है कि वह अब अपना पर्सनल पेशन फॉलो करेंगे। कंपनी ने उन्हें आगे के भविष्य के लिए बधाई भी दी है। रिपोर्ट्स की मानें, तो उनका लास्ट वर्किंग डे 31 मार्च होने वाला है। अभी वह नोटिस पीरियड पर हैं। और पढें: OnePlus स्मार्टफोन मात्र 879 रुपये महीने में होगा आपका, Amazon पर मिल रही धमाका Deal

OnePlus की बदलती रणनीति

वनप्लस कंपनी पिछले कई दिनों से खबरों में बनी हुई है। काफी दिनों से खबरों में आ रहा है कि वनप्लस कंपनी जल्द ही ग्लोबल मार्केट में अपनी बिजनेस रणनीति बदलने वाली है। इस नई रणनीति के तहत कंपनी India, US, UK व Europe आदि शामिल है। चीन में कंपनी पहले की ही तरह व्यापार करने वाली है। हालांकि, भारत में कंपनी अपना बिजनेस समेट सकती है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में वनप्लस भारतीय मार्केट में सिर्फ बजट और मिड-रेंज स्मार्टफोन्स ही लेकर आएगी।

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आपको बता दें, Robin Liu ने साल 2018 में OnePlus के साथ जुड़े थे। उस समय उन्होंने सेल्स व ऑपरेशन के हेड के तौर पर कंपनी जॉइन की थी। इसके बाद साल 2022 मे उन्होंने OnePlus North America के सीईओ के तौर पर अपनी सेवाएं दी। वहीं, साल 2024 में वह वनप्लस इंडिया के सीईओ बने।