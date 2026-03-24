AI करेगा आपका सारा काम, बिना लैपटॉप खोले होगा सब कुछ, Anthropic के Claude में आया खास फीचर

Anthropic ने हाल ही में अपने AI Assistant Claude के लिए एक बेहद खास फीचर पेश किया है। इस नए अपडेट के जरिए अब Claude आपके कंप्यूटर को इंसानों की तरह कंट्रोल कर सकता है। कंपनी का दावा है कि आने वाले समय में आपको अपने लैपटॉप के सामने बैठकर काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। Claude को पूरी तरह से एक्सेस देने के बाद यह खुद ही आपके लिए काम कर सकता है जैसे कि ऐप्स खोलना, ब्राउजर चलाना, स्प्रेडशीट भरना और बाकी कई जरूरी काम करना। और पढें: Perplexity AI ने लॉन्च किया नया AI Agent, अब Mac mini बन सकता है स्मार्ट असिस्टेंट

क्या Claude अब इंसानों की तरह कंप्यूटर चला सकता है?

इस फीचर की जानकारी Anthropic ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की। कंपनी के अनुसार, Claude अब आपके माउस, कीबोर्ड और स्क्रीन को एक्सेस कर सकता है और आपकी गैर-मौजूदगी में भी काम पूरा कर सकता है। Alex Albert ने कहा कि वह समय अब दूर नहीं जब हमें काम करने के लिए लैपटॉप खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। Claude आपके निर्देशों के आधार पर खुद ही सारे टास्क पूरे कर देगा, जिससे आपका समय बचेगा और काम भी तेजी से होगा। और पढें: ChatGPT छोड़कर लोग कर रहे Claude का यूज, Anthropic के इस खास फीचर्स से आप भी कर सकते हैं आसानी से स्विच

क्या आप बिना लैपटॉप खोले भी काम कर पाएंगे?

यह फीचर खासतौर पर Claude के ‘Dispatch’ सिस्टम के साथ काम करता है, जिससे आप अपने फोन से भी AI को कंट्रोल कर सकते हैं। Felix Riesenberg के अनुसार, Claude पहले आपके ऐप्स जैसे Slack या Calendar का एक्सेस लेता है और जरूरत पड़ने पर बाकी ऐप्स के लिए परमिशन मांगता है। इसके बाद आप उसे निर्देश देकर कहीं भी जा सकते हैं और Claude आपके काम को पूरा करता रहेगा, फिलहाल यह फीचर सिर्फ पेड यूजर्स के लिए रिसर्च प्रीव्यू के तौर पर उपलब्ध है और अभी केवल macOS डिवाइस पर ही काम करता है। और पढें: कोडिंग करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! Anthropic ने लॉन्च किया Claude Sonnet 4.6

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क्या AI Agents भविष्य में हमारी जगह ले लेंगे?

AI की दुनिया में यह बदलाव एक बड़े ट्रेंड की ओर इशारा करता है, जहां ‘AI Agent’ तेजी से फेमस हो रहे हैं। Nvidia ने भी अपना AI Agent ‘NemoClaw’ लॉन्च किया है, जबकि Meta और OpenAI भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसे में Claude का यह नया फीचर बड़ा बदलाव ला सकता है और आने वाले समय में हमारे काम करने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है।