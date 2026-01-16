Free Fire Max गेमर्स के लिए अच्छी खबर, आधी कीमत में मिल रही Parang-Gloo Power

Free Fire Max अपने गेमर्स को फायदा पहुंचाने के लिए नए-नए इवेंट लाने के साथ रोज Daily Special सेक्शन अपडेट करता है। इस खास स्टोर में प्रीमियम गेमिंग आइटम जैसे वेपन स्किन, लूट क्रेट, बंडल आदि मिलते हैं, जिन्हें बहुत सस्ते में अनलॉक किया जा सकता है। गेम डेवलपर गरेना का मानना है कि इस स्पेशल स्टोर से गेमर्स को एक्सक्लूसिव आइटम मिलते हैं और डायमंड की बचत होती है। और पढें: Free Fire Max में UNLIMITED VOID इमोट मिल रहा फ्री, क्लेम करने का सुनहरा चांस

Free Fire Max Daily Special

फ्री फायर मैक्स का डेली स्पेशल सेक्शन रोज अपडेट होता है। इस स्टोर में गेम के प्रीमियम आइटम मिलते हैं, जिनपर 50 प्रतिशत का डिस्काउंट मिलता है। इससे गेमिंग आइटम को आधी कीमत में खरीदा जा सकता है। इससे डायमंड बचते हैं। और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 16 January 2026: फ्री में मिल सकते हैं डायमंड, स्किन्स और प्रीमियम रिवॉर्ड्स, जल्दी करें

अगर आप फ्री फायर मैक्स खेलते हैं, कुछ खास खरीदने का मन बना रहे हैं, तो डेली स्पेशल आपके लिए है। आज यानी 16 जनवरी को इस स्टोर में Parang-Gloo Power स्किन और Jailbird बडंल जैसे आइटम मिल रहे हैं। इन सभी को हाफ रेट में अनलॉक किया जा सकता है। और पढें: Free Fire Max में The Swan Emote आधे Diamonds में करें Claim, जानें कैसे

1. Parang-Gloo Power स्किन की असली कीमत 499 डायमंड है, लेकिन इसे डेली स्पेशल से 249 डायमंड में अनलॉक किया जा सकता है।

2. BP S4 Token को डेली स्पेशल से 5 डायमंड में अनलॉक किया जा सकता है। इसकी असली कीमत 10 डायमंड है।

3. Jailbird बंडल डेली स्पेशल में 899 डायमंड की बजाय 449 डायमंड में मिल रहा है।

4. MP-40 New Year Weapon Loot Crate का ओरिजनल प्राइस 40 डायमंड है, लेकिन यह डेली स्पेशल में 20 डायमंड में मिल रही है।

5. GlooWall Wooden Cabin को 399 डायमंड की जगह 199 डायमंड में अनलॉक किया जा सकता है।

6. Grey Techwear Pants (Bottoms) डेली स्पेशल में 249 डायमंड की बजाय 124 डायमंड में अवेलेबल है।

ध्यान में रखें यह बात

फ्री फायर मैक्स का डेली स्पेशल रोज अपडेट होता है। इस कारण स्टोर में मिलने वाले आइटम भी बदल जाते हैं। इसलिए गेमर्स को जल्दी आइटम्स खरीदने की सलाह दी जाती है।