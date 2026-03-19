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Android यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, Fortnite अब सीधे Play Store से डाउनलोड होगा

Fortnite अब फिर से Google Play Store पर उपलब्ध हो गया है, 2020 में हटाए जाने के बाद अब Android यूजर्स इसे सीधे अपने फोन में इंस्टॉल कर पाएंगे। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 19, 2026, 11:03 AM (IST)

Fortnite

photo icon Epic Games has confirmed that Fortnite will return to the Google Play Store globally on March 19.

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Fortnite अब दुनिया भर के Android यूजर्स के लिए Google Play Store पर वापस आ गया है। यह गेम 2020 में हटाए जाने के बाद पहली बार Play Store पर वापस आया है। उस समय Epic Games ने अपने गेम में अपनी इन-ऐप पेमेंट सिस्टम शुरू की थी, जिससे Google के बिलिंग नियमों का उल्लंघन हुआ और Google ने गेम को अपने स्टोर से हटा दिया। इसके बाद यूजर्स को गेम डाउनलोड करने के लिए साइडलोडिंग का सहारा लेना पड़ता था। अब Fortnite सीधे Play Store से डाउनलोड किया जा सकेगा। news और पढें: Android गेमर्स के लिए खुशखबरी, Fortnite की जल्द होगी Google Play Store पर धमाकेदार वापसी

Fortnite कौन से डिवाइस पर डाउनलोड किया जा सकता है?

Fortnite की वापसी के साथ ही Android 8.0 या उससे ऊपर वाले सभी डिवाइसों पर गेम इंस्टॉल किया जा सकेगा। Fortnite की आधिकारिक ट्विटर और X पोस्ट में यह जानकारी दी गई कि गेम विश्वभर के यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। हालांकि भारत में अभी Google Play Store पर इसे केवल Wishlist के रूप में देखा जा रहा है और सीधे डाउनलोड का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि वैश्विक स्तर पर रोलआउट शुरू हो गया है, लेकिन भारत समेत कुछ देशों में इसे पूरी तरह से उपलब्ध होने में कुछ समय लग सकता है। news और पढें: Xiaomi का Black Shark Gaming Tablet ग्लोबल वेबसाइट पर हुआ लिस्ट, मिलेंगे ये दमदार फीचर्स

Fortnite को पहले Google Play Store से क्यों हटाया गया था?

Fortnite के हटने का मुख्य कारण Epic Games द्वारा अपनी इन-ऐप पेमेंट सिस्टम लागू करना था, जिससे Google की बिलिंग नीति का उल्लंघन हुआ। इस कदम के कारण दोनों कंपनियों के बीच कानूनी लड़ाई भी हुई। इस मामले ने ऐप स्टोर की नीतियों और डेवलपर्स पर लगने वाले शुल्क के सिस्टम को भी चुनौती दी। दिसंबर 2025 में कानूनी विवाद का समाधान हुआ और इसके बाद Fortnite धीरे-धीरे Play Store पर लौट आया, हालांकि शुरुआत में इसकी उपलब्धता सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित थी। news और पढें: Epic Games Store पर अब यह फेमस गेम हुआ फ्री, जानिए कैसे करें क्लेम

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Fortnite की वापसी कैसे हुई?

हाल ही में Google ने अपने Play Store की नियमों में बदलाव किए हैं। अब गेम बनाने वाले लोग अपने बिलिंग (पैसे लेने) के तरीके बदल सकते हैं और फीस (चार्ज) का तरीका भी आसान हुआ है। कुछ देशों में नियम और अदालतों के आदेश की वजह से Fortnite फिर से Play Store पर आ गया है। इसका मतलब अब Android यूजर्स को गेम डाउनलोड करने के लिए अलग तरीके (साइडलोडिंग) अपनाने की जरूरत नहीं है। सीधे Play Store से गेम डाउनलोड कर के खेला जा सकता है।