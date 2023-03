Fortnite के नए सीजन में आएगा FPS मोड, मिलेंगे कई कॉस्मैटिक आइटम्स

Epic Games इस साल अपने बैटल रॉयल गेम Fortnite में फर्स्ट पर्सन मोड इंट्रोड्यूस करने वाला है। HypeX, ShiinaBR, GMatrixGames और iFireMonkey ने इसके बारे में पहले भी कई जानकारियां सामने लीक कर चुके हैं। लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस गेम में अगले सीजन मे नया मोड आ रहा है। हालांकि, इस बैटल रॉयल गेम में फर्स्ट पार्टी पहली बार नहीं लाया जा रहा है। इसमें पहले भी नो-बिल्ड मोड में ऐसे फीचर जोड़े गए थे, जिनमें प्लेयर्स डिफेंस के लिए स्ट्रक्चर बिल्ड नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट पार्टी मोड के जुड़ने से यह गेम और भी ज्यादा कम्पीटिटिव हो सकता है।

Fortnite का यह नया वर्जन 8 मार्च को आ सकता है और नया सीजन 9 मार्च को शुरू हो सकता है। हालांकि, Epic Games ने फिलहाल इसके बारे में कोई जानकारी शेयर नहीं की है। गेम डेवलपर्स ने इस गेम को सीजन फिनाले इवेंट्स से पहले पिछले कुछ दिन से ऑफलाइन रखा है।

Fortnite’s First Person mode is finally coming in NEXT SEASON 🔥

The same reliable source confirmed it to me & @ShiinaBR, and now @GMatrixGames & @iFireMonkey got confirmation from their side too. pic.twitter.com/SASj2E6TRS

— HYPEX (@HYPEX) March 4, 2023