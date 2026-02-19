comscore
ENG
  • Call Of Duty Warzone Mobile Servers Shutting Down On April 17 2026 Activision Confirms End Of Service

इस तारीख से हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे Call of Duty: Warzone Mobile के सर्वर, जानें वजह

Call of Duty: Warzone Mobile खेलने वालों के लिए बड़ी खबर है। कंपनी Activision ने ऐलान किया है कि इस गेम के सर्वर 17 अप्रैल 2026 से हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। इसके बाद खिलाड़ी गेम नहीं खेल पाएंगे, कंपनी अब मोबाइल पर दूसरे गेम पर ध्यान देगी। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 19, 2026, 03:25 PM (IST)

Call of Duty Black Ops 6 & Warzone Season 5

photo icon Call of Duty Black Ops 6 & Warzone Season 5

Call of Duty: Warzone Mobile के खिलाड़ियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। गेम की पब्लिशर कंपनी Activision ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि Warzone Mobile के सर्वर 17 अप्रैल 2026 को हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद यह गेम पूरी तरह से खेलने के लिए उपलब्ध नहीं रहेगा, हालांकि इस गेम को मई 2025 में ही Google Play Store और App Store से हटा दिया गया था। कंपनी का कहना था कि यह गेम उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा।

क्या बचे हुए COD Points और खरीदे गए आइटम्स का रिफंड मिलेगा

Activision ने अपनी वेबसाइट पर जारी अपडेट में बताया कि जिन खिलाड़ियों के फोन में पहले से Warzone Mobile इंस्टॉल है, वे 17 अप्रैल 2026 तक गेम को एक्सेस कर सकेंगे। इस दौरान वे अपने पहले से खरीदे गए In-Game Items और कंटेंट का इस्तेमाल भी कर पाएंगे, हालांकि कंपनी ने साफ कर दिया है कि बचे हुए COD Points (In-Game Currency) का कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। खिलाड़ियों को सलाह दी गई है कि वे अपने बाकी पॉइंट्स को 17 अप्रैल से पहले गेम में उपलब्ध कंटेंट पर खर्च कर लें। हालांकि गेम को मई 2025 में App Store से हटा दिया गया था, इसलिए उसके बाद से रियल मनी से की जाने वाली नई खरीदारी पहले ही बंद की जा चुकी है।

लॉन्च के बाद Warzone Mobile को मोबाइल यूजर्स के बीच सफलता नहीं मिली

Warzone Mobile को 21 मार्च 2024 को iOS और Android प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया था। इस गेम में खिलाड़ियों को फेमस मैप्स Verdansk और Rebirth Island पर बैटल रॉयल का अनुभव दिया गया था। यह एक Free-To-Play टाइटल था, जिससे कंपनी को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन मोबाइल यूजर्स के बीच इसे वैसी लोकप्रियता नहीं मिल पाई जैसी PC और कंसोल वर्जन को मिली थी। मई 2025 में Activision ने घोषणा की थी कि गेम को Play Store और App Store से हटा दिया जाएगा और इसके लिए आगे कोई नया सीजनल कंटेंट या गेमप्ले अपडेट जारी नहीं किया जाएगा।

Activision पूरी तरह से Call of Duty: Mobile पर फोकस करेगा

कंपनी ने अपने बयान में कहा कि वे Warzone Mobile को मोबाइल पर एक असली और दमदार अनुभव देने में सफल रहे, लेकिन यह गेम मोबाइल-फर्स्ट खिलाड़ियों के बीच वैसी सफलता हासिल नहीं कर पाया जैसी PC और कंसोल ऑडियंस के बीच मिली थी। Activision ने गेम को सपोर्ट करने वाले खिलाड़ियों और डेवलपर्स का धन्यवाद भी किया, साथ ही कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि वह आगे भी Call of Duty: Mobile को सपोर्ट करती रहेगी, जिसमें मल्टीप्लेयर, बैटल रॉयल और जॉम्बीज जैसे मोड्स उपलब्ध हैं। अब Warzone Mobile के बंद होने के बाद कंपनी का पूरा फोकस Call of Duty: Mobile पर रहेगा।