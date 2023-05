Apple यूजर्स के लिए खुशखबरी, Arcade Game सब्सक्रिप्शन में जुड़े 20 नए गेम

अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल (Apple) ने गेमिंग सेक्टर में अपनी धाक जमाने के लिए गेमिंग सब्सक्रिप्शन Apple Arcade में 20 नए गेम जोड़े हैं। इनमें WHAT THE CAR?, Cityscapes: Sim Builder, Chess Universe+ और Disney SpellStruck जैसे गेम शामिल हैं। इन शानदार गेम्स का एक्सेस यूजर्स को गेम लाइब्रेरी में मिलेगा।

ये हैं 20 नए गेम

TMNT Splintered Fate, Disney SpellStruck, WHAT THE CAR?, Cityscapes: Sim Builder, Chess Universe+, Disney Coloring World+, Disney Getaway Blast+, Farming Simulator 20+, Getting Over It+, Hill Climb Racing+, Iron Marines+, Kingdom Two Crowns+, Playdead’s LIMBO+, My Town Home – Family Games+, Octodad: Dadliest Catch+, PPKP+, Snake.io+, Temple Run+, Time Locker+ और Very Little Nightmares+ है।

कितना है सब्सक्रिप्शन प्राइस ?

कंपनी के मुताबिक, Arcade गेमिंग सब्सक्रिप्शन का मंथली चार्ज 99 रुपये है। इसमें आपको 200 से ज्यादा गेम खेलने को मिलेंगे। यदि आप ऊपर बताए गए नए गेम्स को खेलना चाहते हैं, तो आपको एप्पल वन सब्सक्रिप्शन प्लान खरीदना होगा। इसकी कीमत 165 रुपये प्रति माह है।

ऑफलाइन खेल सकते हैं गेम

कंपनी ने बताया कि यह सर्विस पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें मिलने वाले गेम्स को बिना किसी रिस्क के ऑफलाइन भी खेला जा सकता है। खास बात यह है कि ये गेम्स हर प्रकार के कंट्रोलर्स को सपोर्ट करते हैं। यानी कि यूजर किसी भी कंट्रोलर के जरिए गेम्स को खेल सकते हैं।

इन प्रोडक्ट्स की खरीद पर फ्री मिलती है सब्सक्रिप्शन

आईफोन मेकर एप्पल आईपैड, मैकबुक और एप्पल टीवी की खरीद पर तीन महीने के लिए मुफ्त में Apple Arcade गेमिंग सब्सक्रिप्शन देता है।

इस साल के अंत तक नए गेम्स होंगे रिलीज

कंपनी ने आगे बताया है कि एप्पल आर्केड के पोर्टफोलियो में इस साल के अंत तक 50 नए गेम्स जोड़े जाएंगे और 200 से अधिक गेम्स को अपडेट किया जाएगा। इतना ही नहीं यूजर्स को प्लेटफॉर्म में नए फीचर्स भी मिलेंगे।

पिछले महीने जुड़ा यह गेम

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एप्पल ने अप्रैल में अपने कैटलॉग में Adventure गेम Grand Mountain को ऐड किया था। इस गेम को सब्सक्रिप्शन और बिना सब्सक्रिप्शन के खेला जा सकता है। अब इस गेम की बात करें, तो इसमें प्लेयर्स को 200 से ज्यादा चैलेंज मिलते हैं। इनमें सुपर जी, स्लोपस्टाइल, फ्रीराइड और बिग एयर जैसे चुनौतियां शामिल हैं।

इन्हें पूरा करने पर आकर्षक रिवॉर्ड दिए जाते हैं। इस गेम फ़्लिप, स्पिन, कॉर्क, रेल और कॉम्बो जैसी ट्रिक करने पर भी एक्सट्रा प्वाइंट प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा, गेम में मल्टी-प्लेयर मोड मिलता है, जिसमें एक साथ 16 प्लेयर्स को ऐड किया जा सकता है।