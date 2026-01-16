PC और कंसोल के बाद iPhone और iPad पर भी जल्द आएगा ये फेमस Game, Apple Arcade पर इस तारीख से होगा उपलब्ध

गेमिंग की दुनिया में Sid Meier’s Civilization एक बेहद फेमस फ्रैंचाइजी है और अब इसका नया वर्जन Civilization VII, Apple के गेम सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म Apple Arcade पर आने वाला है। Apple ने घोषणा की है कि यह गेम 5 फरवरी 2026 से Apple Arcade में उपलब्ध होगा। यह गेम पहले ही 2025 में PC, PlayStation, Xbox और Nintendo प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हो चुका है। अब इसके आने से iPhone और iPad यूजर्स भी इस गेम का मजा ले सकेंगे। Apple Arcade पर गेम के आने के साथ यह गेम टच कंट्रोल के साथ आएगा जिससे मोबाइल और टैबलेट पर खेलने का अनुभव और मजेदार रहेगा। और पढें: Apple यूजर्स के लिए खुशखबरी, Arcade Game सब्सक्रिप्शन में जुड़े 20 नए गेम

Civilization VII Arcade Edition और नए फीचर्स

Apple Arcade में आने के बाद Civilization VII अब iPhone और iPad पर टच स्क्रीन के माध्यम से खेला जा सकेगा। गेम पहले से ही Mac पर उपलब्ध था लेकिन अब Apple Arcade सब्सक्रिप्शन के जरिए यह मुफ्त में खेला जा सकेगा। Apple के अनुसार, इस गेम का मोबाइल और टैबलेट वर्जन उसी अनुभव को बनाए रखेगा जो PC और कंसोल पर मिलता है। इसके अलावा Apple Arcade हाल ही में PowerWash Simulator और Cult of the Lamb Arcade Edition जैसे फेमस गेम्स भी जोड़ चुका है।

Apple Arcade में Civilization VII के साथ कौन-कौन से नए गेम्स आ रहे हैं

Civilization VII के साथ Apple ने 5 फरवरी को तीन और गेम्स Apple Arcade में जोड़ने की घोषणा की है। पहला गेम Retrocade है, जो Apple Vision Pro यूजर्स के लिए एक पुरानी ‘80s शैली की आर्केड गेमिंग का अनुभव देगा। इसमें Asteroids, Bubble Bobble, Centipede, Galaga जैसी क्लासिक गेम्स शामिल होंगी। Vision Pro सबसे इमर्सिव अनुभव देता है लेकिन यह गेम iPhone और iPad पर भी खेला जा सकेगा। इसके अलावा Felicity’s Door, एक रिदम गेम और I Love Hue Too+, एक पजल गेम भी Apple Arcade में शामिल होंगे। इन सभी गेम्स में कोई एड या इन-ऐप खरीदारी नहीं होगी।

Apple Arcade की मेंबरशिप और कीमत

Apple की गेमिंग सब्सक्रिप्शन सेवा Apple Arcade में अब 200 से अधिक गेम्स उपलब्ध हैं। भारत में इसकी मासिक मेंबरशिप की कीमत केवल ₹99 है। यह Apple One सब्सक्रिप्शन के साथ भी उपलब्ध है, जिसकी शुरूआत ₹195 प्रति माह से होती है। साथ ही Apple ने यह भी बताया कि iPhone, iPad, Apple TV या Mac खरीदने पर यूजर्स को तीन महीने की मुफ्त Apple Arcade मेंबरशिप मिलती है। Civilization VII का Apple Arcade पर आना गेमर्स के लिए एक बड़ी खुशी है क्योंकि अब उन्हें किसी अलग कंसोल या PC की जरूरत नहीं होगी और वह अपने मोबाइल या टैबलेट पर ही इस फेमस गेम का आनंद ले सकते हैं।