PS4 यूजर्स के लिए बुरी खबर, अब इस तारीख से नहीं खेल पाएंगे Call of Duty: Warzone

Activision ने अपने फेमस बैटल रॉयल गेम Call of Duty: Warzone को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने घोषणा की है कि PS4 और Xbox One पर Warzone की सपोर्ट जल्द खत्म कर दी जाएगी। यह बदलाव नए गेम Call of Duty: Modern Warfare 4 के रिलीज के साथ लागू होगा। Activision के अनुसार, Warzone में अब Modern Warfare 4 का नया कंटेंट, सीजनल अपडेट और प्रोग्रेशन सिस्टम जोड़ा जाएगा। इसके लिए बेहतर हार्डवेयर की जरूरत होगी, इसलिए पुराने कंसोल पर गेम को सपोर्ट नहीं मिलेगा। Modern Warfare 4 को 23 अक्टूबर 2026 को PC, PS5, Xbox Series S/X और Nintendo Switch 2 के लिए रिलीज किया जाएगा, लेकिन यह PS4 और Xbox One पर उपलब्ध नहीं होगा। और पढें: इस तारीख से हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे Call of Duty: Warzone Mobile के सर्वर, जानें वजह

कब से बंद हो जाएगा Call of Duty: Warzone?

कंपनी ने बताया कि Call of Duty: Warzone का PS4 और Xbox One वर्जन Modern Warfare 4 के Season 1 के शुरू होने के बाद पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि उस समय के बाद इन कंसोल पर खिलाड़ी ये गेम नहीं खेल पाएंगे, हालांकि गेम अभी तुरंत बंद नहीं हो रहा है। Activision ने कहा है कि जिन खिलाड़ियों के पास पहले से Call of Duty: Warzone इंस्टॉल है, वे Season 1 रिलीज होने तक इसे खेल सकते हैं, लेकिन नए खिलाड़ियों के लिए 4 जून 2026 से PS4 और Xbox One पर इसको डाउनलोड करने का ऑप्शन हटा दिया जाएगा। और पढें: ये 10 टिप्स आपको बनाएगी Call of Duty: Warzone के Verdansk मेप का चैंपियन

पुराने खिलाड़ियों की प्रोग्रेस और खरीदा गया कंटेंट का क्या होगा?

इसके अलावा Activision 25 जून 2026 से PS4 और Xbox One पर Call of Duty: Warzone का In-game स्टोर भी बंद कर देगी। इसके बाद खिलाड़ी इन कंसोल पर नए स्किन्स, कॉस्मेटिक आइटम्स या बाकी डिजिटल सामान नहीं खरीद पाएंगे। हालांकि खिलाड़ियों को फ्री Battle Pass रिवॉर्ड्स और नए हथियार अनलॉक करने की सुविधा मिलती रहेगी। और पढें: Call Of Duty Warzone के सोलो मैच में मिलेगी आसान जीत, खेलते वक्त अपनाएं ये Tips

राहत की बात यह है कि PS4 और Xbox One यूजर्स अपनी गेम की पूरी प्रोग्रेस, खरीदे गए आइटम्स और COD Points को PS5, Xbox Series S/X या PC पर आसानी से ले जा सकेंगे। इसके लिए सिर्फ Activision अकाउंट को नए प्लेटफॉर्म से लिंक करना होगा। इससे खिलाड़ियों को अपनी पुरानी मेहनत और खरीदा हुआ कंटेंट दोबारा हासिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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क्या Activision अब पूरी तरह नए गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर फोकस कर रही है?

यह फैसला Activision की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें कंपनी पुराने हार्डवेयर को पीछे छोड़कर New GEN के गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर फोकस कर रही है। पिछले महीने भी Activision ने Call of Duty: Warzone Mobile के सर्वर बंद कर दिए थे। यह मोबाइल गेम 2024 में लॉन्च हुआ था, लेकिन उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिलने के कारण इसे बंद कर दिया गया। अब PS4 और Xbox One पर Call of Duty: Warzone को बंद करने का फैसला भी दिखाता है कि Call of Duty Series धीरे-धीरे नए हार्डवेयर की ओर बढ़ रही है। ऐसे में पुराने कंसोल इस्तेमाल करने वाले खिलाड़ियों को भविष्य में PS5, Xbox Series S/X या PC पर शिफ्ट होना पड़ सकता है, ताकि वे Call of Duty: Warzone और Modern Warfare 4 के नए अपडेट्स और कंटेंट का मजा ले सकें।