OTT Releases This Week: जून का पहला हफ्ता ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काफी शानदार रहा। इस हफ्ते कई नई वेब सीरीज और फिल्में डिजिटली स्ट्रीम हुई थीं, जिसमें असुर-2, Scoop, School of Lies जैसे शो देखने को मिलें। पिछले हफ्ते की तरह यह हफ्ता भी ओटीटी पर काफी कुछ नया लेकर आने वाला है। Also Read - OTT Releases This Week: 'Asur 2' से लेकर 'Scoop' तक, OTT पर इस वीकेंड स्ट्रीम होगा ये सब नया देखें लिस्ट

OTT प्लेटफॉर्म पर जून महीने का दूसरा हफ्ता कई नई फिल्में और वेब सीरीज लेकर आ रहा है। इस हफ्ते JioCinema पर शाहिद कपूर की नई फिल्म Bloody Daddy स्ट्रीम हो रही है। इसके अलावा, पिछले साल रिलीज हुई Avatar-2 फिल्म भी इस हफ्ते ओटीटी पर दस्तक देने वाली है। Also Read - OTT releases in April 2023: 'Mrs. Undercover' से लेकर Citadel तक, अप्रैल महीने में ये नई फिल्में और शो मचाएंगे धमाका

आइए जानते हैं इस हफ्ते OTT पर क्या कुछ नया कर रहा है आपका इंतजार-

Bloody Daddy



शाहिद कपूर स्टारर ‘Bloody Daddy’ फिल्म की अनाउंसमेंट हो चुकी है। यह फिल्म Jio Cinema पर 9 जून को स्ट्रीम होगी। यह फिल्म एक्शन-थ्रिलर ड्रामा है। इसमें एक नर्क की रात की कहानी दिखाई गई है, जहां शाहिद का किरदार कोकेन का बैग लिए घूमता दिख रहा है। इस फिल्म का डायरेक्शन अली अब्बास जफर ने किया है। शाहिद के अलावा, फिल्म में डायना पेंटी, रोनित रॉय, संजय कपूर व राजीव खंडेलवाल जैसे स्टार्स शामिल हैं। Also Read - 'पठान' (Pathaan) से लेकर 'चोर निकल के भागा’ (Chor Nikal Ke Bhaga) तक, इस वीकेंड OTT पर देखें ये नई फिल्में

Avatar: The Way Of Water



Avatar: The Way of Water पिछले साल सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। लंबे इंतजार के बाद फाइनली यह फिल्म ओटीटी पर आ रही है। जैम्स कैमरुन की यह फिल्म Disney+ Hotstar पर 7 जून को स्ट्रीम होगी। फिल्म को हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम व कन्नड़ जैसी भाषाओं में देखा जा सकेगा। बता दें, अवतार फ्रेंचाइजी साल 2009 में शुरू हुई थी, जिसमें काल्पनिक पैंडोरा में रहने वाले निवासियों की कहानी दिखाई गई है।

UP65



UP65 सीरीज की कहानी निखिल सचान द्वारा लिखी किताब ‘UP65’ पर बेस्ड है। यह सीरीज 8 जून को JioCinema पर स्ट्रीम होगी। शो में IIT स्टूडेंट्स की कहानी दिखाई गई है। इसमें आपको कॉलेज रोमांस से लेकर कॉलेज लाइफ के अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे।

Never Have I Ever 4



Never Have I Ever का चौथा सीजन Netflix पर इस हफ्ते स्ट्रीम होगा। इस सीरीज को आप 8 जून से ओटीटी पर इन्जॉय कर सकेंगे। इस शो में इंडियन ओरिजन मैत्री और उसके हाई-स्कूल दोस्तों की कहानी दिखाई गई है।