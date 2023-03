Netflix ने हाल ही में अपनी अपकमिंग स्पोर्ट्स डॉक्यमेंट्री ‘Caught Out’ का ऐलान किया था, जिसमें क्रिकेट जगत के कई बड़े भ्रष्टाचारों से पर्दा उठाया जाएगा। वहीं, अब नेटफ्लिक्स ने अपनी एक और अपकमिंग डॉक्यूमेंट्री अनाउंस कर दी है। यह डॉक्यूमेंट्री हिप-हॉप आर्टिस्ट और रैपर यो-यो हनी सिंह (Yo Yo Honey Singh) पर बेस्ड होगी। नेटफ्लिक्स पर इस डॉक्यूमेंट्री अनाउंसमेंट का टीजर भी रिलीज किया गया है, जिसमें खुद हनी सिंह इस डॉक्यूमेंट्री की जानकारी फैन्स को दे रहे हैं। Also Read - Netflix पर आ रही है नई स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री 'Caught Out', ट्रेलर के साथ स्ट्रीमिंग डेट हुई आउट

Netflix ने अपने आज बुधवार को ट्विटर हैंडल के जरिए Yo Yo Honey Singh पर बेस्ड डॉक्यूमेंट्री का ऐलान किया है। इस डॉक्यूमेंट्री का टीजर वीडियो भी शेयर किया गया है। इस वीडियो में खुद हनी सिंह अपनी आने वाली डॉक्यमेंट्री को अनाउंस कर रहे हैं। Also Read - Netflix हुआ ठप, यूजर्स को वीडियो देखने और वेबसाइट ओपन करने आ रही परेशानी

Also Read - Nteflix ने घटाई सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत, कुल 30 देशों को मिलेगा फायदा

Singh-ing at top of our voices because Honey Singh’s latest documentary is coming soon on Netflix! ❤ pic.twitter.com/4fP45lmEla

— Netflix India (@NetflixIndia) March 15, 2023