Kho Gaye Hum Kahan on Netflix: अनन्या पांडे स्टारर फिल्म ‘Kho Gaye Hum Kahan’ फिल्म की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। यह फिल्म सिनेमाघर में रिलीज न होकर सीधे OTT पर दस्तक देने वाली है। इस फिल्म को Netflix पर रिलीज किया जाएगा। बता दें, अनन्या पांडे के अलावा इस फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी और आदर्श गौरव मेन लीड रोल में है। फिल्म की कहानी इन तीन दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है। आइए जानते हैं फिल्म की ओटीटी रिलीज से जुड़ी सभी डिटेल्स।

Netflix India ने अपने ऑफिशियल X (Twitter) हैंडल पर खो गए हम कहां (Kho Gaye Hum Kahan) का टीजर पोस्टर रिलीज किया गया है। इस पोस्टर के जरिए फिल्म की ओटीटी रिलीज कंफर्म हो गई है। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर 26 दिसंबर 2023 पर स्ट्रीम होगी। आपको बता दें, खो गए हम कहां फिल्म तीन दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है। फिलहाल फिल्म का ट्रेलर रिलीज नहीं किया गया है। ऐसे में इसकी कहानी से जुड़ी ज्यादा डिटेल्स सामने नहीं आई है।

