'Taj – Divided by Blood' का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया है। यह ओटीटी प्लेटफॉर्म Zee5 की मच-अवेटेड ऑरिजनल वेब सीरीज है, जिसमें मल्टी-स्टार कास्ट देखने को मिलेंगे। इस शो में नसीरुद्दीन शाह, धर्मेंद्र और अदिति राव हैदरी जैसे स्टारकास्ट मेन लीड रोल में हैं। कहानी की बात की जाए, तो इस शो में मुगल राज के समय की कहानी दिखाई जाने वाली है, जिसमें अकबर, सलीम और अनारकली के किरदारों को दर्शाया गया है। आइए जानते हैं इन शो की स्ट्रीमिंग डिटेल्स।

Zee5 ने अपनी मल्टी-स्टारर ऑरिजनल वेब सीरीज 'Taj – Divided by Blood' (ताज डिवाइडेड बाय ब्लड) का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया है। इसके साथ ही सीरीज की स्ट्रीमिंग डेट भी कंफर्म कर दी गई है। यह सीरीज जी5 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 3 मार्च को स्ट्रीम होगी, जिसमें आपको कुल 10 एपिसोड देखने को मिलेंगे। इसे हिंदी, तेलुगू और तमिल भाषा में स्ट्रीम किया जाएगा।



ट्रेलर की बात करें, तो ट्रेलर में मुगल सम्राज्य की कहानी दिखाई गई है। नसीरुद्दीन शाह सीरीज में अकबर का किरदार निभा रहे हैं, जो ऐलान करते हैं कि ताज का उत्तराधिकारी पहली पैदाइश पर निर्भर नहीं करेगा। ताज उसी का होगा, जो उसके योग्य होगा। इसकी बीच कहानी में काफी उठा-पटक के साथ अनारकली के रूप में अदिति राव हैदरी की एंट्री होती है। इस सीरीज के साथ धर्मेंद्र भी अपना ओटीटी डेब्यू करने जा रहे हैं। ट्रेलर में देखा जा सकता है कि यह शो कई बोल्ड सीन्स से भरा होगा।

It’s a choice between the right to rule by birth or be the right one to rule! Watch to know how a decision unravelled to make history!#TajDividedByBlood premieres 3rd March on #ZEE5 #TAJonZEE5 pic.twitter.com/1qntIvIRSY

— ZEE5 (@ZEE5India) February 19, 2023