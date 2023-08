Haddi on OTT: नवाजुद्दीन सिद्दकी स्टारर फिल्म ‘Haddi’ का फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है और इसकी ओटीटी स्ट्रीमिंग डेट भी कंफर्म कर दी गई है। बता दें, नवाजुद्दीन इस फिल्म में एक ट्रांसजेंडर का किरदार निभा रहे हैं। यह फिल्म लंबे समय से सुर्खियों में बनी हुई थी। पिछले ही दिनों कंफर्म किया गया था कि यह फिल्म ZEE5 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी। वहीं, अब ट्रेलर के साथ-साथ इस फिल्म की स्ट्रीमिंग डेट से भी पर्दा उठा दिया गया है।

ZEE5 ने अपने ऑफिशियल X (Twitter) प्लेटफॉर्म पर Haddi फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया है। इसके साथ कैप्शन दिया गया है। ट्रेलर रिलीज के साथ-साथ इसकी स्ट्रीमिंग डेट भी रिवील कर दी गई है। यह फिल्म 7 सितंबर यानी अगले महीने ZEE5 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी।

Has revenge ever looked this bone-chilling?#Haddi aa raha hai with a tale of vengeance that will leave you on the edge of your seat.

Releasing on 7th September only on #ZEE5#HaddiOnZEE5 pic.twitter.com/6edvW8KNM0

— ZEE5 (@ZEE5India) August 23, 2023