Disney+ Hotstar ओटीटी प्लेटफॉर्म जल्द ही भारत में अपना पॉपुलर 'Live TV' फीचर लेकर आने वाला है। लेटेस्ट रिपोर्ट की मानें, तो डिजनी प्लस हॉटस्टार अपने प्लेटफॉर्म पर Star Sports और Entertainment लाइव चैनल्स की वापसी करने जा रहा है। बता दें, इससे पहले डिजनी प्लस हॉटस्टार पर लाइव टीवी चैनल्स देखे जा सकते थे, लेकिन साल 2021 जुलाई महीने में IT Rules 2021 के तहत इस फीचर को प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया था। आइए जानते हैं लेटेस्ट रिपोर्ट में सामने आई डिटेल्स।

MySmartPrice की लेटेस्ट रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि Disney+ Hotstar जल्द ही अपने 'Live TV' फीचर दोबारा से लॉन्च करने वाला है। रिपोर्ट में एक Reddit यूजर के पोस्ट का हवाला देते हुए यह जानकारी रिवील की है। रिपोर्ट की मानें, तो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Star Sports और Star Entertainment लाइव चैनल्स को लेकर आने वाली है। रिपोर्ट में 15 चैनल्स के नाम कंफर्म किए गए हैं।

Disney+ Hotstar आएंगे ये लाइव टीवी चैनल्स-

रिपोर्ट की मानें, तो डिजनी प्लस हॉटस्टार पर, Star Plus, Star Bharat, Star Utsav, Star Pravah, Star Gold, Star Sports Hindi 1, Star Sports 1, Jalsha Movies, Star Jalsha

Star Maa, Star Maa Movies, Maa Gold, Star Vijay, Star Suvarna Plus और Star Suvarna चैनल्स को लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा।

साल 2021 में हटा दिया गया था ‘Live TV’ फीचर

Disney+ Hotstar ने साल 2021 में 1 जुलाई से अपने प्लेटफॉर्म से लाइव टीवी चैनल्स का फीचर हटा दिया था। दरअसल, ओटीटी प्लेटफॉर्म ने यह फैसला IT Rules 2021 के तहत लिया था। सिर्फ डिजनी प्लस हॉटस्टार ही नहीं उस वक्त SonyLIV, Zee5, Voot और Airtel Xstream ऐप्स ने भी अपने प्लेटफॉर्म से लाइव चैनल्स को रिमूव कर दिया था।

कई मुश्किलों का सामना कर रहा Disney+ Hotstar

Disney+ Hotstar इस वक्त मुश्किलों का सामना कर रहा है। मार्च महीने में अनाउंस किया गया था कि HBO और Warner Bros के कॉन्टेंट अबइस प्लेटफॉर्म से हटाए जा रहे हैं। इसके बाद यह कॉन्टेंट अब JioCinema पर स्ट्रीम किए जा रहे हैं। इसके अलावा, इस साल डिजनी प्लस हॉटस्टार के हाथ से Indian Premier League (IPL) स्ट्रीम करने का मौका भी निकल गया। इसके परिणामस्वरूप इस साल JioCinema पर आईपीएल की फ्री स्ट्रीमिंग की गई। साथ ही इस ओटीटी प्लेटफॉर्म के सब्सक्राइबर्स की संख्या भी लगातार गिरती जा रही है। साल 2023 में इसे 4.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स का घाटा हुआ, वहीं अक्टूबर में 8.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स कम हुए थे। उम्मीद की जा सकती है कि अब यह लाइव टीवी चैनल फीचर डिजनी प्लस हॉटस्टार की मुश्किलें कम करके एक अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड करेगा।