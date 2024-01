Bhakshak OTT Release: भूमि पेडनेकर की फिल्म ‘Thankyou For Coming’ पिछले दिनों ही Netflix पर स्ट्रीम की गई थी। वहीं, अब एक-बार फिर भूमि पेडनेकर की नई फिल्म का ऐलान कर दिया गया है। यह फिल्म सिनेमाघर में रिलीज न होकर सीधे OTT पर दस्तक देगी। इस फिल्म का टाइटल ‘भक्षक’ (Bhakshak) है। फिल्म की अनाउंसमेंट के साथ-साथ फिल्म का ट्रेलर और स्ट्रीमिंग डेट कंफर्म कर दी है। जानें कब और कहां स्ट्रीम होगी भूमि की फिल्म भक्षक।

भूमि पेडनेकर स्टारर फिल्म ‘भक्षक’ (Bhakshak) को लेकर अनाउंस किया गया है कि इसे Netflix पर स्ट्रीम किया जाएगा। नेटफ्लिक्स इंडिया ने फिल्म के पोस्टर के साथ-साथ फिल्म की स्ट्रीमिंग डेट भी कंफर्म कर दी है। भक्षक फिल्म Netflix पर 9 फरवरी को स्ट्रीम की जाएगा। भूमि ने अपने ऑफिशियल X (Twitter) हैंडल पर इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है।

Uncover the gripping truths as #Bhakshak , inspired by true events, premieres on Netflix, 9th February. pic.twitter.com/s1zVZwwu8x



ट्रेलर की बात करें, तो भक्षक एक क्राइम-थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म में भूमि एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का किरदार निभा रही हैं। ट्रेलर की शुरुआत में उन्हें पता चलता है कि मुनव्वरपुर के चाइल्ड सेंटर में छोटी बच्चियों के साथ शारीरिक शोषण हो रहा है।

The story of one journalist who would stop at nothing to uncover the truth.#Bhakshak inspired by true events coming on 9th February, only on Netflix. pic.twitter.com/hD7sZB3LCF

— bhumi pednekar (@bhumipednekar) January 18, 2024