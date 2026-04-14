Air Cooler under 5000 on Amazon: जैसे-जैसे गर्मी का मौसम पा आ रहा है, वैसे-वैसे गर्मी का सितम भी बढ़ता जा रहा है। गर्मी से राहत पाने के लिए ज्यादातर लोग AC की तरफ जाते हैं, लेकिन कई लोगों का बजट एसी खरीदने का नहीं होता। अगर आप गर्मी से परेशान हैं, लेकिन एसी नहीं खरीद सकते तो आपके लिए हम इस आर्टिकल कुछ शानदार एयर कूलर की जानकारी देने जा रहे हैं, जो कि ठंडक के मामले में एसी को फेल कर देंगे। इन कूलर को Amazon सेल से काफी कम दाम में खरीदा जा सकता है। यहां देखें 5000 रुपये से कम में मिलने वाले कुछ बेस्ट ऑप्शन। और पढें: OPPO के 200MP कैमरा फोन पर 6000 का Discount, 6200mAh बैटरी और 50MP सेल्फी कैमरा

Bajaj PX25 Torque Air Cooler

Bajaj PX25 Torque Air Cooler को Amazon से 4,799 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस कूलर पर बैंक कार्ड के जरिए 2500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो इस कूलर में 24 लीटर क्षमता मिलती है। कंपनी ने इसमें Anti-Bacterial Honeycomb Cooling Pads दिए हैं। साथ ही यह कूलर 16 फीट दूर तक हवा देता है। और पढें: लाखों की कीमत वाले Side by Side Door Fridge, सिर्फ 46990 में खरीदें

Cadlec ChillMate 50L Desert Air Cooler

Cadlec ChillMate 50L Desert Air Cooler को अमेजन से 4,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस कूलर पर भी बैंक कार्ड के जरिए 2500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो इस कूलर में 50 लीटर क्षमता मिलती है। इस कूलर में भी Anti-Bacterial Honeycomb Cooling Pads दिए हैं। इसमें हाई-स्पीड फैन मौजूद है।

Hindware Smart Appliances | Cruzo 25L Personal Air Cooler

Hindware Smart Appliances | Cruzo 25L Personal Air Cooler को अमेजन से 4,799 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस पर भी बैंक कार्ड के जरिए 2500 रुपये का ऑफ मिलता है। इसमें 25 लीटर क्षमता मौजूद है। कंपनी ने इनमें Ice Chamber भी दिया है, ताकी आप बर्फीली ठंडी हवा का मजा ले सकें।

Kenstar LITTLE HC 20 Room/Personal Air Cooler

Kenstar LITTLE HC 20 Room/Personal Air Cooler को 4999 रुपये में खरीद जा सकता है। इस पर भी बैंक कार्ड के जरिए 2500 रुपये का ऑफ मिलेगा। यह 20 लीटर वॉटर क्षमता के साथ आने वाला कूलर है। इसमें आपको 3 स्पीड कंट्रोल मिलते हैं। ANTI-BACTERIAL HEXACOOL TECHNOLOGY PADS मौजूद होंगे।

Add Techlusive as a Preferred Source

HAVAI Arizona 9 Mini Personal Air Cooler

HAVAI Arizona 9 Mini Personal Air Cooler को 4,390 रुपये में खरीद सकते हैं। इस पर 2500 रुपये का ऑफ मिलेगा। कंपनी ने इस कूलर में 9 इंच Blade दी है। यह कूलर 5 फीट दूर तक हवा फेंकने का काम करता है।