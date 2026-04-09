Amazon का बड़ा फैसला, 20 मई से बंद होगा पुराने Kindle का सपोर्ट

Amazon ने अपने पुराने Kindle यूजर्स के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने घोषणा की है कि 20 मई 2026 से 2012 या उससे पहले लॉन्च हुए कई Kindle डिवाइस का सपोर्ट बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि ये डिवाइस पूरी तरह बंद नहीं होंगे, लेकिन उनकी कई जरूरी सुविधाएं काम करना बंद कर देंगी। यूजर्स अभी भी इन डिवाइस पर पहले से डाउनलोड की गई किताबें पढ़ पाएंगे, लेकिन नई किताबें खरीदना, डाउनलोड करना या उधार लेना संभव नहीं होगा।

क्या 20 मई के बाद Kindle Store और नई किताबें डाउनलोड नहीं कर पाएंगे?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Amazon ने अपने यूजर्स को ईमेल के जरिए इस बदलाव की जानकारी देना शुरू कर दिया है। कंपनी की सपोर्ट वेबसाइट पर भी साफ किया गया है कि 20 मई के बाद ये पुराने Kindle डिवाइस Kindle Store को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। यानी यूजर सीधे अपने डिवाइस से नई E-Books नहीं खरीद सकेंगे। इसके अलावा अगर कोई यूजर अपने डिवाइस को रीसेट करता है या अनरजिस्टर कर देता है, तो वह उसे दोबारा रजिस्टर भी नहीं कर पाएगा। इससे यूजर्स अपने ही खरीदे हुए कंटेंट से उस डिवाइस पर पूरी तरह हट सकते हैं, जो एक बड़ी समस्या बन सकती है।

किन-किन पुराने Kindle मॉडल्स पर इस फैसले का असर पड़ेगा?

इस फैसले का असर कई पुराने मॉडल्स पर पड़ेगा, जिनमें शुरुआती Kindle (1st और 2nd जनरेशन), Kindle DX, Kindle Keyboard, Kindle 4 और 5, Kindle Touch और पहला Kindle Paperwhite शामिल हैं। इसके अलावा पुराने Fire टैबलेट जैसे पहली और दूसरी जनरेशन के Kindle Fire और Fire HD भी इस लिस्ट में हैं। Amazon का कहना है कि इन डिवाइस को 10 से 18 साल तक सपोर्ट दिया गया है। अब कंपनी यूजर्स को नए Kindle मॉडल्स में अपग्रेड करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, ताकि वे बेहतर और आधुनिक सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

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क्या यूजर्स Amazon के इस फैसले से नाराज हैं और अब क्या करेंगे?

हालांकि Amazon के इस फैसले की काफी आलोचना भी हो रही है। कई पुराने यूजर्स का कहना है कि उनके Kindle डिवाइस अभी भी ठीक से काम कर रहे हैं और उन्हें बदलने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने इसे बेवजह खर्च बढ़ाने और E-Waste बढ़ाने वाला कदम बताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे Reddit और X पर यूजर्स ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और कुछ ने तो दूसरे E-ink रीडर ब्रांड्स की तरफ जाने की बात भी कही है, फिलहाल यूजर्स अपने खरीदे हुए कंटेंट को नए Kindle device, Kindle mobile app और Kindle web के जरिए एक्सेस कर सकते हैं लेकिन पुराने डिवाइस का अनुभव अब पहले जैसा नहीं रहेगा।