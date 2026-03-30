Smartwatch under 5000: Amazon सेल के दौरान स्मार्टवॉच पर बंपर डील व डिस्काउंट ऑफर मिलने वाले हैं। अगर आप अपने लिए नई स्मार्टवॉच खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये डील्स आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। आज हम आपको अमेजन सेल के दौरान 5000 रुपये से कम की कीमत में मिलने वाली स्मार्टवॉच की जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें आपको BT Calling जैसे फीचर्स मिलेंगे। साथ ही कंपनी ने इनमें AMOLED डिस्प्ले दिया है। यहां देखें टॉप और पढें: Best 1 Ton AC with 5 Star rating: 1 टन वाले बेस्ट एसी, दिनभर चलाने पर भी बिजली का बिल आएगा कम!

Pebble Revolve Pro 1.43″ Ultra AMOLED Smartwatch

Pebble Revolve Pro 1.43″ Ultra AMOLED Smartwatch को Amazon से 3,299 रुपये में खरीदा जा सकता है, जिसकी कीमत 9,999 रुपये लिस्ट है। इस वॉच पर 1000 रुपये तक का बैंक कार्ड डिस्काउंट भी मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो वॉच में 1.42 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है। यह डिस्प्ले 600 Nits ब्राइटनेस के साथ आता है। कंपनी ने इसमें BT कॉलिंग फीचर भी दिया है। बाकी इसमें हेल्थ व फिटनेस फीचर्स भी मौजूद हैं। और पढें: Vivo V60e 5G का दाम 2500 रुपये तक हुआ कम, भूलकर भी मिस न करें सुनहरी डील

Noise Origin Smart Watch

Noise Origin Smart Watch को अमेजन से 3,999 रुपये में खरीदा जा सकता है, जिसकी कीमत 9,999 रुपये लिस्ट है। इस वॉच पर भी 1000 रुपये तक का बैंक कार्ड डिस्काउंट भी मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो वॉच में 1.46 इंच का ApexVision AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा, इस स्मार्टवॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्ट मौजूद है। EN 1 प्रोसेसर दिया है।

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CrossBeats Armour Pro AI Premium Smart Watch

CrossBeats Armour Pro AI Premium Smart Watch को अमेजन से 5,999 रुपये में खरीदा जा सकता है, जिसकी कीमत 9,999 रुपये लिस्ट है। इस वॉच पर भी बैंक कार्ड के जरिए 1000 रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो इस वॉच में 1.43 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। वॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग मिलती है। इसके अलावा, यह वॉच 150 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। इसमें 5 ATM रेटिंग मिलती है। इन वॉच में एंड्रॉइड व आईओएस का सपोर्ट मौजूद है।