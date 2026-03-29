7000mAh बैटरी वाले Realme 15 5G को 1,055 EMI में ला सकेंगे घर, Amazon लाया सुनहरा Offer

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Mar 29, 2026, 02:28 PM (IST)
Realme 15 5G के फीचर्स की बात करें, तो इसमें 6.8 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसमें 144Hz का रिफ्रेश रेट व 2,800×1,280 पिक्सल है। इस डिस्प्ले में 6500 Nits ब्राइटनेस दी गई है।
Realme 15 5G फोन MediaTek Dimensity 7300+ प्रोसेसर से लैस है। यह फोन Android 15-बेस्ड Realme UI 6 पर काम करता है। हालांकि, कंपनी फोन के साथ लेटेस्ट अपडेट भी प्रोवाइड करेगी।
Realme 15 5G फोन में 8GB RAM और 12GB RAM मिलते हैं। वहीं, स्टोरेज में 128GB, 256GB व 512GB के ऑप्शन शामिल है।
Realme 15 5G में फोटोग्राफी के लिए डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर मौजूद है।
Realme 15 5G में 50MP का फ्रंट कैमरा सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए दिया गया है। पानी से बचाव के लिए फोन में IP66+IP68+IP69 रेटिंग मिलती है।
Realme 15 5G में 7000mAh की बैटरी दी गई है। इसके साथ आपको 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।
Realme 15 5G फोन के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 29,999 रुपये लिस्ट है, जिसे अभी आप सबसे कम EMI पर घर ला सकेंगे।
Realme 15 5G पर बैंक कार्ड के जरिए 1499 रुपये का ऑफ मिल रहा है। साथ ही इसे आप 1,055 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी घर ला सकते हैं।
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