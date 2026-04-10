Samsung Galaxy A57 5G और Galaxy A37 5G की भारत में सेल हुई शुरू, जानिए ऑफर्स और कीमत की पूरी डिटेल्स

भारत में Samsung Galaxy A57 5G और Galaxy A37 5G की सेल लाइव हो चुकी है। इन दोनों फोन को कंपनी ने मार्च 2026 में लॉन्च किया था और इन्हें पिछले मॉडल Galaxy A56 5G और Galaxy A36 5G का अपग्रेड बताया जा रहा है। इन स्मार्टफोन्स में 6.7-inch का बड़ा Full HD+ Super AMOLED+ डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, दोनों फोन Exynos प्रोसेसर पर आधारित हैं और लेटेस्ट One UI 8.5 के साथ आते हैं, जिसमें Android के 6 बड़े अपग्रेड्स देने का वादा किया गया है। और पढें: Samsung Galaxy A57 5G और Galaxy A37 5G फोन 50MP कैमरे और 5000mAh बैटरी के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत

कीमत कितनी है?

कीमत की बात करें तो Samsung Galaxy A57 5G की शुरुआती कीमत भारत में ₹56,999 रखी गई है, जिसमें 8GB RAM और 256GB स्टोरेज मिलता है। इसका एक और वेरिएंट 12GB RAM के साथ आता है, जिसकी कीमत ₹62,499 है। यह फोन Awesome Navy, Awesome Icyblue और Awesome Lilac जैसे कलर्स में उपलब्ध है, वहीं दूसरी तरफ Galaxy A37 5G थोड़ा सस्ता मॉडल है, जिसकी शुरुआती कीमत ₹41,999 है (8GB + 128GB वेरिएंट)। इसके अलावा 8GB + 256GB मॉडल ₹47,499 और 12GB + 256GB वेरिएंट ₹52,499 में मिलता है। यह फोन Awesome Lavender, Awesome Charcoal और Awesome Graygreen कलर्स में उपलब्ध है। और पढें: Smartphones Launching This Week in India: Samsung Galaxy A57 5G से लेकर Redmi 15A 5G तक, इस हफ्ते भारत में लॉन्च होंगे ये फोन

कहां से खरीदें और क्या मिल रहे हैं ऑफर्स?

दोनों स्मार्टफोन भारत में Samsung की ऑफिशियल वेबसाइट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, Samsung Exclusive Stores और बाकी रिटेल स्टोर्स पर खरीदे जा सकते हैं। कंपनी ने इन फोन्स कई तरह के ऑफर्स भी पेश किए हैं। ग्राहकों को ₹5000 तक का अपग्रेड बोनस दिया जा रहा है, जिससे शुरुआती कीमत और कम हो जाती है। इसके अलावा कुछ चुनिंदा बैंक और UPI ट्रांजैक्शन पर ₹3000 का कैशबैक भी दिया जा रहा है। इन ऑफर्स के बाद Galaxy A57 5G की कीमत ₹51,999 से भी कम हो सकती है। और पढें: Samsung Galaxy A57 और Galaxy A37 इस तारीख को होंगे लॉन्च, मिल सकते हैं ये फीचर्स

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क्या EMI और आसान पेमेंट ऑप्शन भी उपलब्ध हैं?

Samsung ने ग्राहकों के लिए EMI ऑप्शन को भी आसान बनाया है। जो लोग पूरा पैसा एक साथ नहीं देना चाहते, उनके लिए 24 महीने तक का No-Cost EMI प्लान उपलब्ध है। इसके अलावा कंपनी ने ‘Triple Zero Scheme’ भी पेश की है, जिसमें ग्राहकों को जीरो डाउन पेमेंट, जीरो इंटरेस्ट और आसान किस्तों की सुविधा मिलती है।