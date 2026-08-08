Samsung Galaxy F70 Pro 5G: 6000mAh बैटरी वाले फोन की पहली सेल आज, जानिए फीचर से लेकर ऑफर तक यहां

Edited by Ajay Verma |Published: Aug 08, 2026, 09:24 AM (IST)
Samsung के लेटेस्ट स्मार्टफोन Samsung Galaxy F70 Pro 5G की आज भारत में पहली सेल है। इस स्मार्टफोन को पांच दिन पहले यानी 3 अगस्त को लॉन्च किया जा चुका है। इस डिवाइस में Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है, जिससे यह स्मूथली काम करता है। फोटो और वीडियो के लिए 50MP का कैमरा दिया गया है। इसमें Infinity-O Super AMOLED स्क्रीन लगी है। साथ ही, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली 6000mAh की बैटरी दी गई है। आइए यहां विस्तार से जानते हैं फोन की कीमत, ऑफर और स्पेसिफिकेशन…
F सीरीज में आने वाले नए स्मार्टफोन गैलेक्सी एफ 70 प्रो की कीमत 23,999 रुपये से शुरू होती है। इस डिवाइस को दोपहर 12 बजे से फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकेगा। इस पर 1653 रुपये की EMI मिलेगी। इसके साथ 2 हजार से ज्यादा का डिस्काउंट भी दिया जाएगा, जिसमें कैशबैक भी शामिल होगा।
|Specification
|Details
|Display
|6.7-inch FHD+ Infinity-O Super AMOLED, 1080 × 2340 pixels, 120Hz refresh rate
|Peak Brightness
|Up to 1400 nits
|Display Protection
|Corning Gorilla Glass Victus+
|Processor
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, 4nm
|GPU
|Adreno 710
|RAM
|Up to 8GB
|Storage
|Up to 256GB, expandable up to 2TB via microSD card
|Operating System
|Android 16 with Samsung One UI 8.5
|Rear Camera
|50MP primary camera with OIS + 5MP ultra-wide camera + 2MP macro sensor, LED flash
|Front Camera
|12MP
|Security
|Face Unlock, Fingerprint Sensor
|Battery
|6000mAh
|Charging
|45W fast charging
|Connectivity
|5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth
सैमसंग गैलेक्सी एफ70 प्रो में 6.7 इंच का FHD+ Infinity-O Super AMOLED डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 1080×2340 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसकी पीक ब्राइटनेस 1400 निट्स है। इस पर Corning Gorilla Glass Victus+ लगा है, जिससे इसे सुरक्षा मिलती है।
इस स्मार्टफोन में Adreno 710 GPU के साथ क्वालकॉम की Snapdragon 6 Gen 3 4nm चिप दी गई है। इसमें 8 जीबी तक रैम और 256 जीबी तक इंटरनल स्टोरेज मिलती है, जिसे एसडी कार्ड की मदद से 2टीबी तक बढ़ाया जा सकता है।
यह फोन Android 16 बेस्ड Samsung One UI 8.5 पर काम करता है। इसमें 50एमपी का प्राइमरी लेंस दिया है, जो OIS से लैस है। इस ही के साथ 5एमपी का अल्ट्रा वाइड और 2एमपी का मैक्रो सेंसर मिलता है। इसके बगल में LED लाइट भी दी गई है। वहीं, सेल्फी के लिए 12MP का कैमरा भी दिया गया है।
गैलेक्सी एफ70 प्रो 6000mAh बैटरी से लैस है। इसे 45 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। इसमें 5G SA / NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi, सिम कार्ड स्लॉट, ब्लूटूथ, जीपीएस, एनएफसी और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट भी मिलता है।