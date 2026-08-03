स्नैपड्रैगन चिपसेट के साथ आज लॉन्च होगा Samsung का ये धांसू फोन, भर-भर के मिलेंगे फीचर्स

Edited by Ashutosh Ojha |Published: Aug 03, 2026, 09:20 AM (IST)
Samsung Galaxy F70 Pro 5G: ये स्मार्टफोन फाइनली भारत में आज यानी 3 अगस्त को लॉन्च होगा। यह कंपनी की मिड-रेंज सीरीज का स्मार्टफोन है। इस फोन की माइक्रोसाइट फ्लिपकार्ट पर लाइव हो चुकी है। जिससे इसके कई फीचर्स और कीमत की जानकारी पता चली है। आपको बाता दें ये मोबाइल 3 वेरिएंट में आएगा… और पढें: Redmi Note 15 भारत में हुआ लॉन्च, 108 मेगापिक्सल कैमरा के साथ मिलेंगे ये फीचर्स, बस इतनी है कीमत
कंपनी इवेंट के दौरान इसके सभी मॉडल्स की लॉन्च प्राइज और ऑफर्स की पूरी जानकारी शेयर करेगी। और पढें: Poco M8 5G: भारत में लॉन्च से पहले कन्फर्म हुए ये फीचर्स, डिस्प्ले से लेकर प्रेसेसर तक जानें सब कुछ
लीक्स के अनुसार, इसमें 6.7 इंच का Full HD+ Super AMOLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। फोन में डस्ट और पानी की हल्की छींटों से बचाव के लिए IP64 रेटिंग भी मिल सकती है।
वहीं डिजाइन की बात करें तो इसमें फ्लैट रियर पैनल और नया पिल-शेप कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा, जिसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। कंपनी ने फोन को ग्रीन कलर ऑप्शन में टीज किया है, जिसमें लेदर-फिनिश जैसा टेक्सचर देखने को मिलता है।
धांसू परफॉर्मेंस के लिए ये फोन क्वालकॉम के Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर से लैस हो सकता है। इसके साथ 8GB तक LPDDR5X RAM और UFS 3.1 स्टोरेज मिल सकती है।
यह स्मार्टफोन Android 16 आधारित One UI पर काम कर सकता है। कंपनी के अनुसार इसमें 6 साल तक Android OS और सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा।
फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जिसमें OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन) का सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा 5MP का अल्ट्रा-वाइड और 2MP का मैक्रो कैमरा भी होगा। वहीं सेल्फी कैमरा की जानकारी अभी नहीं आई है।
लीक्स की माने तो, फोन की बैटरी 6000mAh की हो सकती है, जिसके साथ 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। वहीं आपको Bypass Charging जैसे फीचर्स भी मिलेंगे।