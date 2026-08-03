6000mAh बैटरी के साथ Samsung Galaxy F70 Pro 5G भारत में लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

Samsung Galaxy F70 Pro 5G फाइनली भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का लेटेस्ट बजट फोन है। इस सीरीज के तहत कंपनी इससे पहले Samsung Galaxy F70e 5G फोन लेकर आ चुकी है। नए फोन की सेल Flipkart पर उपलब्ध होगी। फीचर्स की बात करें, तो सैमंसग के फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का कैमरा दिया गया है। वहीं, फोन की बैटरी 6000mAh की है। आइए जानते हैं सैमसंग के फोन की कीमत, उपलब्धता और ऑफर से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: स्नैपड्रैगन चिपसेट के साथ आज लॉन्च होगा Samsung का ये धांसू फोन, भर-भर के मिलेंगे फीचर्स

Samsung Galaxy F70 Pro 5G Price in India

कंपनी ने Samsung Galaxy F70 Pro 5G के 6GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल को 23,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। वहीं, 8GB RAM + 128GB स्टोरेज की कीमत 27,999 रुपये है। इसका 8GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल 32,999 रुपये का है। और पढें: Samsung Galaxy Z Fold 8 Prices: न दुबई न अमेरिका, इस देश में सबसे सस्‍ता मिल रहा नए आकार का सैमसंग फोल्ड फोन

फोन की सेल 8 अगस्त से Flipkart पर उपलब्ध होगी। इस दौरान फ्लिपकार्ट पर Freedom Sale भी लाइव होगी। और पढें: Samsung Galaxy Watch Ultra 2 स्मार्टवॉच 5000 Nits ब्राइट डिस्प्ले के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत

Samsung Galaxy F70 Pro 5G Specifications

फीचर्स की बात करें, तो फोन में 6.7 इंच का Full-HD+ Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। साथ ही कंपनी ने इसमें Corning Gorilla Glass Victus+ प्रोटेक्शन दी गई है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर से लैस है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट के साथ आता है। इसके साथ 2MP का मैक्रो कैमरा व 5MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर मौजूद है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 12MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 6000mAh की है, जिसके साथ आपको 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। कंपनी का दावा है कि यह फोन सिंगल चार्ज पर 24 घंटे यूट्यूब वीडियो स्ट्रीमिंग प्रोवाइड करेगा। सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद होगा। साथ ही फोन Android 16 बेस्ड Samsung One UI 8.5 पर काम करेगा।

फीचर Samsung Galaxy F70 Pro 5G डिस्प्ले 6.7-इंच Full-HD+ Super AMOLED रिफ्रेश रेट 120Hz डिस्प्ले प्रोटेक्शन Corning Gorilla Glass Victus+ प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 रियर कैमरा 50MP प्राइमरी (OIS) + 5MP अल्ट्रा-वाइड + 2MP मैक्रो फ्रंट कैमरा 12MP बैटरी 6000mAh फास्ट चार्जिंग 45W बैटरी दावा सिंगल चार्ज पर 24 घंटे तक YouTube वीडियो स्ट्रीमिंग ऑपरेटिंग सिस्टम Android 16 आधारित Samsung One UI 8.5 फिंगरप्रिंट सेंसर साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर

Samsung Galaxy F70 Pro 5G इन फोन से होगी टक्कर

OnePlus N6

OnePlus N6 फोन के 6GB RAM मॉडल को 24,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में 6.8 इंच का डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 6360 Apex प्रोसेसर से लैस है। फोन में 50MP का कैमरा मिलता है। इसकी बैटरी 8000mAh की है।

IQOO Z11 Lite 5G

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IQOO Z11 Lite 5G के 6GB RAM मॉडल को 21,499 रुपये में खरीदा जा सकता है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में 6.74 इंच का डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर से लैस है। फोन में 50MP का कैमरा मिलता है। इसकी बैटरी 6500mAh की है।