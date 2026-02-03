Samsung Galaxy Days: Flipkart पर 3 से 5 फरवरी तक धमाकेदार ऑफर

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 03, 2026, 07:21 PM (IST)
Samsung ने Flipkart पर Galaxy Days सेल की घोषणा की है। यह सेल 3 फरवरी से 5 फरवरी तक तीन दिनों के लिए चलेगी। इस दौरान ग्राहक Samsung के स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप और वियरेबल्स पर बड़े डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। Samsung ने इस सेल को खास बनाते हुए Samsung Care+ के एक्सक्लूसिव फायदे और मजेदार सरप्राइज रिवॉर्ड्स भी पेश किए हैं।
Galaxy Days के दौरान ग्राहक Samsung के कई स्मार्टफोन सीरीज पर शानदार कीमतों का लाभ उठा सकते हैं जैसे, Galaxy F Series केवल ₹8,999 से शुरू हो रही है, Galaxy A Series की कीमत ₹19,999, फ्लैगशिप Galaxy S Series ₹42,999 और Galaxy Z फोल्डेबल्स केवल ₹99,999 में उपलब्ध होंगे। इसके अलावा चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर ₹10,000 तक का कैशबैक भी मिलेगा। यही नहीं ग्राहक इस दौरान Galaxy टैबलेट्स, लैपटॉप और वियरेबल्स पर भी विशेष छूट प्राप्त कर सकते हैं।
Galaxy Days के दौरान ग्राहक अपने प्रोडक्ट की सुरक्षा के लिए Samsung Care+ योजना का लाभ भी उठा सकते हैं। यह योजना विशेष रूप से Galaxy स्मार्टफोन्स के लिए उपलब्ध है और इसमें Accidental and Liquid Damage से सुरक्षा मिलती है। Samsung Care+ के साथ ग्राहक न केवल अपने नए फोन को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि उन्हें अपग्रेड करते समय अधिक सुविधा और भरोसा भी मिलता है।
Flipkart पर Galaxy Days पेज विजिट करने वाले ग्राहकों को SuperCoins कमाने का मौका मिलेगा। साथ ही भाग्यशाली ग्राहक मिस्ट्री बॉक्स खोलकर चुनिंदा मॉडलों पर डिस्काउंट कूपन भी जीत सकते हैं। इसमें शानदार एक्सचेंज ऑफर, सुविधाजनक प्रोटेक्शन प्लान और मजेदार सरप्राइज जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
