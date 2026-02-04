Samsung Galaxy S24 हुआ सस्ता, मिल रहा इतना बड़ा ऑफर

Samsung के प्रीमियम स्मार्टफोन Galaxy S24 को खरीदने का यह शानदार मौका है। Flipkart पर चल रही Galaxy Days सेल के दौरान इस फोन की कीमत में भारी छूट दी जा रही है। यह सेल 3 फरवरी से 5 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस ऑफर के तहत Galaxy S24 पर करीब ₹34,000 तक की छूट मिल रही है, जिससे यह फ्लैगशिप फोन अब काफी सस्ती कीमत में उपलब्ध हो गया है। Samsung ने इस स्मार्टफोन को पिछले साल दिवाली से पहले लॉन्च किया था और लॉन्च के समय इसकी कीमत काफी ज्यादा थी। और पढें: Samsung Galaxy Days: Flipkart पर 3 से 5 फरवरी तक धमाकेदार ऑफर

सिर्फ स्मार्टफोन ही नहीं, बल्कि सैमसंग के इन प्रोडक्ट्स पर भी ऑफर

Flipkart की Galaxy Days सेल में सिर्फ स्मार्टफोन ही नहीं, बल्कि सैमसंग के टैबलेट, लैपटॉप और वियरेबल्स पर भी शानदार ऑफर्स दिए जा रहे हैं। अगर आप लंबे समय से किसी प्रीमियम स्मार्टफोन को खरीदने की सोच रहे थे, तो यह सही समय हो सकता है। खास बात यह है कि Galaxy S24 जैसे फ्लैगशिप फोन पर इतनी बड़ी छूट बहुत कम देखने को मिलती है।

क्या मिल रहा है ऑफर

Samsung Galaxy S24 के ऑफर और कीमत की बात करें, तो यह फोन दो स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध है, 8GB RAM + 128GB स्टोरेज और 8GB RAM + 256GB स्टोरेज। लॉन्च के समय इसकी शुरुआती कीमत ₹74,999 थी, जबकि टॉप वेरिएंट की कीमत ₹79,999 रखी गई थी, लेकिन Galaxy Days सेल के दौरान Flipkart पर इसकी शुरुआती कीमत ₹42,999 हो गई है। इसके अलावा अगर ग्राहक SBI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त ₹2,150 की छूट मिल सकती है। इस तरह फोन की प्रभावी शुरुआती कीमत घटकर लगभग ₹40,849 रह जाती है।

डिस्प्ले और परफॉर्मेंस

डिस्प्ले और परफॉर्मेंस की की बात करें तो Samsung Galaxy S24 में 6.2-inch का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इससे स्क्रीन काफी स्मूद और ब्राइट नजर आती है। फोन में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है, जो इसे दमदार परफॉर्मेंस देता है। यह स्मार्टफोन 8GB RAM के साथ आता है और इसमें 256GB तक की इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है।

बैटरी और कैमरा

बैटरी और कैमरा की बात करें तो Galaxy S24 में 4000mAh की बैटरी दी गई है, जो 25W फास्ट वायर्ड चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कैमरा सेटअप भी काफी शानदार है। इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा, 10MP का टेलीफोटो कैमरा और 12MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 12MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है। सॉफ्टवेयर के तौर पर यह फोन Android 14 आधारित One UI 6 पर चलता है और इसमें Galaxy AI फीचर्स भी मिलते हैं, जो यूजर एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाते हैं।