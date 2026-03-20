Samsung Galaxy A57 और Galaxy A37 इस तारीख को होंगे लॉन्च, मिल सकते हैं ये फीचर्स

Samsung ने भारत में अपने नए Galaxy A-Series स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने की तैयारी पूरी कर ली है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि 25 मार्च को शाम 5:30 बजे एक बड़ा लॉन्च इवेंट आयोजित किया जाएगा, जिसमें नए स्मार्टफोन्स पेश किए जाएंगे, हालांकि कंपनी ने अभी तक इन फोन के नाम कन्फर्म नहीं किए हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये Samsung Galaxy A57 और Samsung Galaxy A37 हो सकते हैं। Samsung ने सोशल मीडिया पर एक टीजर वीडियो शेयर किया है। और पढें: लॉन्च से पहले लीक हुईं Samsung Galaxy A57 5G और Galaxy A37 5G की कीमत और कैमरा फीचर्स, जानें क्या होगा खास

डिजाइन में क्या खास होगा

लीक्स और रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों स्मार्टफोन्स का डिजाइन काफी प्रीमियम और मॉडर्न हो सकता है। Samsung Galaxy A57 और Samsung Galaxy A37 में Samsung का नया ‘Key Island 2.0’ डिजाइन देखने को मिल सकता है, जो पहले के मुकाबले ज्यादा स्टाइलिश और यूजर-फ्रेंडली होगा। दोनों फोन में फ्लैट डिस्प्ले दी जा सकती है, जिसमें सेंटर में पंच-होल कटआउट होगा, जहां सेल्फी कैमरा लगाया जाएगा। इसके अलावा इन स्मार्टफोन्स में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है, जो वर्टिकल डिजाइन में होगा, कैमरा मॉड्यूल के बाहर LED फ्लैश दिया जाएगा। और पढें: Samsung Galaxy A37 5G लॉन्च से पहले लीक में हुआ बड़ा खुलासा, डिजाइन, कलर ऑप्शन और संभावित लॉन्च टाइमलाइन आई सामने

Add Techlusive as a Preferred Source

प्रोसेसर और कैमरा

परफॉर्मेंस की बात करें तो Samsung Galaxy A57 में Exynos 1680 प्रोसेसर मिलने की संभावना है, जबकि Samsung Galaxy A37 में Exynos 1480 चिपसेट दिया जा सकता है। दोनों फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया जा सकता है, जो बेहतर फोटोग्राफी एक्सपीरियंस देगा। वहीं सेल्फी के लिए 12MP का फ्रंट कैमरा मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन स्मार्टफोन्स में IP68 रेटिंग भी हो सकती है। डिस्प्ले की बात करें तो Galaxy A57 में 6.6-inch का FULL-HD+ AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है, जबकि Galaxy A37 में 6.7-inch का बड़ा स्क्रीन दिया जा सकता है। और पढें: Samsung लेकर आ रहा दो धाकड़ स्मार्टफोन, लॉन्च से पहले यहां हुए लिस्ट