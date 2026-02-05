10,001mAh बैटरी वाले Realme फोन की पहली सेल आज, मिलेगी 3,300 रुपये तक की बंपर छूट

Realme P4 Power First Sale: रियलमी के लेटेस्ट स्मार्टफोन रियलमी पी4 पावर की आज भारत में पहली सेल है। यह सेल ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Flipkart पर दोपहर 12 बजे से लाइव होने वाली है। इस फोन को बैंक डिस्काउंट के साथ EMI पर खरीदा जा सकेगा। मुख्य फीचर्स की बात करें, तो यह मोबाइल फोन फास्ट चार्जिंग से लैस 10,001mAh बैटरी के साथ आता है। इसमें 50MP का कैमरा और MediaTek Dimensity 7400 Ultra चिप मिलती है। इसके अलावा, हैंडसेट में 256 जीबी तक की स्टोरेज भी दी गई है। आइए जानते हैं नए फोन की कीमत, ऑफर और स्पेसिफिकेशन के बारे में विस्तार से… और पढें: Samsung Galaxy S24 हुआ सस्ता, मिल रहा इतना बड़ा ऑफर

फोन की कीमत

Realme P4 Power को भारतीय बाजार में तीन स्टोरेज ऑप्शन में उतारा गया है। इस स्मार्टफोन के 8GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 25999 रुपये है। इसका 8GB+256GB स्टोरेज मॉडल 27999 रुपये व 12GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट 30,999 रुपये में मिलेगा। और पढें: iPhone 17 पर आया फाडू डिस्काउंट, Flipkart पर मिल रहा गोल्डन Offer

ऑफर

इस 5G स्मार्टफोन पर 3,300 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट है। इस पर 2,167 रुपये प्रति माह की EMI मिलेगी। इस हैंडसेट को 26,600 रुपये तक के एक्सचेंज ऑफर के साथ खरीदा जा सकता है।

Realme P4 Power 5G के स्पेसिफिकेशन

रियलमी पी4 पावर 5जी भारत का पहला डिवाइस है, जो 10,001mAh बैटरी के साथ आता है। इस डिवाइस को 80 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है। इसमें डुअल सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसी कनेक्टिविटी दी गई है। यह Android 16 बेस्ड realme UI 7.0 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है।

इस मोबाइल फोन में 6.8 इंच का AMOLED डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 1280 × 2800 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। इसकी पीक ब्राइटनेस 6500 निट्स है। इस पर सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass 7i लगाया गया है। इसके साथ हैंडसेट में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक भी मिलता है।

कैसा है कैमरा ?

फोटोग्राफी के लिए रियलमी के स्मार्टफोन में 50MP का प्राइमरी और 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है। इसके कैमरे से 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए फ्रंट में 16MP का कैमरा दिया गया है।

प्रोसेसर और अन्य डिटेल

स्मूथ फंक्शनिंग के लिए रियलमी पी4 पावर में MediaTek Dimensity 7400 Ultra प्रोसेसर, Mali-G615 MC2 GPU के साथ-साथ 12GB रैम और 256GB तक स्टोरेज दी गई है। इसके अलावा, हैंडसेट को IP66+IP68+IP69 रेटिंग मिली है। इसमें सिंगल स्पीकर मिलता है। इसकी डायमेंशन 162.26×76.15×9.08mm और वजन 219 ग्राम है।