10001mAh बैटरी, 80W फास्ट चार्जिंग और 50MP कैमरा के साथ Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां

10001mAh battery 80W Fast charging 50MP Camera Realme P4 Power 5G launched in India Price and specs: रियलमी का अब-तक का सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन लॉन्च। जानें कीमत और खूबियां।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Jan 29, 2026, 03:38 PM (IST)

Realme P4 Power 5G (4)zoom icon
18

Realme P4 Power 5G Display

Realme P4 Power 5G फोन में 6.8 इंच का 1.5K 4D Curve+ HyperGlow डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 144Hz का है। इस डिस्प्ले में 6500 Nits तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है।

Realme P4 Power 5G (10)zoom icon
28

Realme P4 Power 5G Performance

Realme P4 Power 5G फोन MediaTek Dimensity 7400 Ultra प्रोसेसर से लैस है। यह फोन HyperVision+ AI चिप से लैस है।

Realme P4 Power 5G (9)zoom icon
38

Realme P4 Power 5G RAM

Realme P4 Power 5G फोन को कंपनी ने तीन वेरिएंट्स में पेश किया है। इसमें 8GB RAM + 128GB स्टोरेज, 8GB RAM + 256GB स्टोरेज और 12GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल शामिल है।

Realme P4 Power 5G (8)zoom icon
48

Realme P4 Power 5G Camera

Realme P4 Power 5G फोन में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसके साथ फोन में 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर मौजूद है।

Realme P4 Power 5G (7)zoom icon
58

Realme P4 Power 5G Selfie Camera

Realme P4 Power 5G फोन में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 16MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

Realme P4 Power 5G (6)zoom icon
68

Realme P4 Power 5G Battery

Realme P4 Power 5G फोन में कंपनी ने 10001mAh की बैटरी दी गई है। इसके साथ फोन में आपको 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

Realme P4 Power 5G (5)zoom icon
78

Realme P4 Power 5G Price

Realme P4 Power 5G फोन के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 25,999 रुपये है। वहीं, 8GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 27,999 रुपये है। तीसरा 12GB RAM + 256GB मॉडल की कीमत 30,999 रुपये है।

Realme P4 Power 5G (3)zoom icon
88

Realme P4 Power 5G Sale

Realme P4 Power 5G फोन की सेल 5 फरवरी से भारत में शुरू होने वाली है। इस फोन को आप Flipkart के जरिए खरीद सकेंगे। ऑफर की बात करें, तो फोन की खरीद पर 2000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर भी मिलेगा।