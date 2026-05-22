Realme 16T 5G: 8000mAh बैटरी के साथ भारत आया धाकड़ फोन, जानें कीमत

Published By: Ajay Verma | Published: May 22, 2026, 12:38 PM (IST)
Realme ने भारत में 16 सीरीज के नए स्मार्टफोन Realme 16T 5G को लॉन्च कर दिया है। इस मोबाइल फोन को सेल्फी मिरर (Selfie Mirror) के साथ लाया गया है। इसमें MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट और 256 जीबी की स्टोरेज मिलती है। इसमें फोटो क्लिक करने के लिए 50MP का कैमरा मिलता है। इसके अलावा, फोन में फास्ट चार्जिंग से लैस 8000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। आइए जानते हैं रियलमी के नए फोन के फीचर्स और कीमत के बारे में यहां… और पढें: Realme 16 5G सेल्फी मिरर के साथ भारत में हुआ लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स
|Specification
|Details
|Display Size
|6.8-inch LCD display
|Resolution
|1570 × 720 pixels
|Refresh Rate
|144Hz
|Special Feature
|Selfie mirror on the back panel
|Processor
|MediaTek Dimensity 6300
|RAM
|8GB
|Internal Storage
|256GB
|Operating System
|Android 16
|Rear Camera
|50MP primary sensor + 2MP monochrome lens
|Front Camera
|16MP selfie camera
|Battery Capacity
|8000mAh
|Fast Charging
|45W fast charging support
|Connectivity Features
|SIM card slot, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB Type-C
|Network
|5G support
कंपनी ने Realme 16T में 6.8 इंच का एलसीडी डिस्प्ले दिया है, जिसका रेजलूशन 1570×720 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। इस फोन के बैक-पैनल में सेल्फी मिरर दिया गया है, जिससे शानदार सेल्फी क्लिक की जा सकती हैं। इसमें पावर के लिए MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर मिलता है। इसके साथ हैंडसेट में 8 जीबी रैम और 256 जीबी की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। और पढें: Realme 16 5G भारत में जल्द लॉन्च हो सकता है, क्या हो सकते हैं फीचर्स
यह मोबाइल फोन Android 16 पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। शानदार फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी सेंसर और 2MP का मोनोक्रोम लेंस दिया है, जबकि सेल्फी के लिए 16MP का कैमरा मिलता है। और पढें: Realme GT 3 240W: 28 तारीख की लॉन्चिंग से पहले मुख्य स्पेसिफिकेशन का खुलासा, जानें डिटेल्स
इस 5जी स्मार्टफोन में 8000mAh की जंबो बैटरी दी गई है। इसको 45 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसमें सिम कार्ड स्लॉट, वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स दिए गए हैं।
रियलमी के इस स्मार्टफोन को तीन स्टोरेज ऑप्शन में उतारा गया है। इस फोन के 6GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 26,999 रुपये है। इसका 8GB+128GB स्टोरेज मॉडल 28,999 रुपये में मिल रहा है। इसके टॉप एंड मॉडल यानी 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट को 31,999 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। इसकी बिक्री शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर 27 मई 2026 से लाइव होगी।
इंडियन मार्केट में मोटोरोला और वीवो के दो स्मार्टफोन हैं, जिनसे हाल ही में लॉन्च हुए Realme 16T 5G को जोरदार टक्कर मिल सकती है। आइए इन मोबाइल फोन पर डालते हैं एक नजर…
मोटोरोला एज 70 फ्यूजन में 6.78 इंच का 1.5के रेजलूशन वाला OLED डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 5200 निट्स है। इस पर Corning Gorilla Glass 7i भी लगा है। इस फोन में क्वालकॉम का Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर और Adreno 810 GPU मिलता है। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हैंडसेट में 12 जीबी तक रैम और 256 जीबी तक स्टोरेज दी गई है। इसका बैक 50MP और फ्रंट 32MP का है। इसकी बैटरी 7000एमएएच की है। इसकी शुरुआती कीमत 26,999 रुपये है।
वीवो टी5एक्स Android 16 बेस्ड OriginOS 6 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस फोन में 6.76 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसमें MediaTek Dimensity 7400 Turbo चिपसेट मिलती है। इसमें सेल्फी खींचने के लिए 32MP का कैमरा दिया है, जबकि बैक पैनल में 50MP का कैमरा मिलता है। इसकी बैटरी 7200mAh की है। इसे 44 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसकी कीमत 22,999 रुपये से शुरू होती है।
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