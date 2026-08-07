POCO M8 Power की भारत में पहली सेल आज, सस्ती EMI के साथ मिलेगी बंपर छूट

Edited by Ajay Verma |Published: Aug 07, 2026, 09:22 AM (IST)
POCO ने हाल ही में M-सीरीज के नए स्मार्टफोन POCO M8 Power को भारत में लॉन्च किया था। आज इस फोन की पहली सेल है, जो 12 बजे से लाइव होने वाली है। इस दौरान फोन को डिस्काउंट और किफायती EMI पर खरीदने का मौका मिलेगा। फीचर्स पर नजर डालें, तो मोबाइल फोन में फास्ट चार्जिंग के साथ आने वाली 8000mAh की बैटरी मिलती है। इसमें 50MP का कैमरा दिया गया है। इसके अलावा, हैंडसेट में क्वालकॉम का प्रोसेसर और OLED स्क्रीन दी गई है।
पोको एम8 पावर 5जी की बिक्री ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Flipkart से की जा रही है। यह मोबाइल फोन 6+128GB और 8+128GB स्टोरेज ऑप्शन में अवेलेबल है। इन दोनों की कीमत 24,999 रुपये व 27,999 रुपये रखी गई है।
अब ऑफर की बात करें, तो इस 5जी स्मार्टफोन पर 2000 रुपये का बैंक डिस्काउंट और 1095 रुपये का कैशबैक दिया जा रहा है। इस पर 9 महीने के लिए 2433 रुपये की EMI मिल रही है। इस पर 20,550 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी है।
|Category
|Specification
|Operating System
|Android 16, Xiaomi HyperOS 3
|Display
|6.99-inch FHD+ OLED
|Resolution
|2396 × 1080 pixels
|Refresh Rate
|120Hz
|Peak Brightness
|1800 nits
|Processor
|Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4
|GPU
|Adreno 613
|RAM
|Up to 8GB
|Storage
|128GB
|Expandable Storage
|Yes, via microSD card
|Rear Camera
|50MP (f/1.8)
|Rear Video Recording
|Up to 1080p
|Front Camera
|8MP (f/2.0)
|Speaker
|Bottom-firing Speaker
|Security
|Side Fingerprint Sensor, Face Unlock
|IP Rating
|IP65 (Dust & Water Resistant)
|Dimensions
|169.7 × 79.14 × 8.45 mm
|Weight
|225g
|Battery
|8000mAh
|Fast Charging
|45W
|Reverse Charging
|22.5W
|SIM
|SIM Card Slot
|Connectivity
|Wi-Fi, Bluetooth, GPS, USB Type-
पोको एम8 पावर 5जी Android 16 बेस्ड Xiaomi Hyper OS 3 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस स्मार्टफोन में 6.99 इंच का FHD+ OLED डिस्प्ले दिया है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और रेजलूशन 2396 × 1080 पिक्सल है। इसकी पीक ब्राइटनेस 1800 निट्स है। इसमें क्वालकॉम का Snapdragon 4 Gen 4 प्रोसेसर और Adreno 613 GPU मिलता है। इसकी रैम 8 जीबी तक है और स्टोरेज 128 जीबी है। इसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से बढ़ाया जा सकता है।
वीडियो और फोटो के लिए इस स्मार्टफोन में 50MP का कैमरा दिया गया है। इसका अपर्चर f/1.8 है। इससे 1080p में वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। सेल्फी के लिए हैंडसेट में 8MP का कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर f/2.0 है। इसके बॉटम में स्पीकर है।
इस मोबाइल फोन में सुरक्षा के लिए फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। इसे IP65 रेटिंग मिली है। इसका मतलब है कि यह डस्ट और वॉटर प्रूफ है। इसकी डायमेंशन 169.7×79.14×8.45mm और वजन 225 ग्राम है।
पोको का यह स्मार्टफोन 8000mAh बैटरी के साथ आता है। इसे 45 वॉट फास्ट चार्जिंग और 22.5W रिवर्स चार्जिंग मिली है। वहीं, कनेक्टिविटी के लिहाज से फोन में सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया है।