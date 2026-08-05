comscore

Vivo V70 को अभी खरीदने का बढ़िया चांस, यहां मिल रहा 5,150 रुपये का OFF, हाथ से न जानें गजब डील

Vivo V70 on rs 5150 off flipkart discount offer price in india specification features: वीवो वी70 पर धमाकेदार डील मिल रही हैं।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Aug 05, 2026, 10:56 AM (IST)

Vivo V70 (7)zoom icon
18

Vivo V70 Display

Vivo V70 फोन में 6.59 इंच का फ्लैट AMOLED डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 2750 × 1260 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसकी PWM dimming 4320Hz है। ब्राइटनेस की बात करें, तो यह 5000 निट्स है।

Vivo V70 (3)zoom icon
28

Vivo V70 Chip

कंपनी ने Vivo V70 में स्मूथ फंक्शनिंग के लिए क्वालकॉम का Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर और Adreno 722 GPU दिया गया है। इस फोन की स्टोरेज 256 जीबी है। इसमें 12 जीबी तक रैम मिलती है।

Vivo V70 (6)zoom icon
38

Vivo V70 Camera

Vivo V70 स्मार्टफोन में फोटो क्लिक करने के लिए 50MP का Sony IMX766 सेंसर, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 50MP का टेलीफोटो लेंस दिया गया है। इसके कैमरे से 4के 60एफपीएस में वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।

Vivo V70 (5)zoom icon
48

Vivo V70 Front Camera

वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए वीवो वी70 में 50MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.0 है। इससे 4के वीडियो शूट की जा सकती है।

Vivo V70 (2)zoom icon
58

Vivo V70 Battery

Vivo V70 मोबाइल फोन 6500एमएएच बैटरी के साथ आता है। इसे 90 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिला है। इसमें 3डी फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा मिलती है।

Vivo V70 (4)zoom icon
68

Vivo V70 Connectivity

कंपनी ने वीवो वी70 में स्टीरियो स्पीकर के साथ-साथ वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इस फोन की डायमेंशन 157.52×74.33×7.4mm और वजन 187 ग्राम है।

Vivo V70zoom icon
78

Vivo V70 Price

Vivo V70 दो स्टोरेज ऑप्शन में अवेलेबल है। इस डिवाइस के 8GB+256GB स्टोरेज मॉडल का प्राइस 59,999 रुपये है। इसका टॉप वेरिएंट 12GB+256GB मॉडल 64,999 रुपये में मिल रहा है। हालांकि, ऑफिशियल वेबसाइट पर डिस्काउंट ऑफर नहीं मिल रहा है।

Vivo V70 (1)zoom icon
88

Vivo V70 Offers

फ्लिपकार्ट पर यह फोन शानदार डील के साथ लिस्ट है। इस पर 5,150 रुपये का ऑफ मिल रहा है, जिसमें 3150 रुपये का कैशबैक और 2000 रुपये का डिस्काउंट शामिल है। इसके साथ नो-कॉस्ट EMI और 55,200 रुपये का एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है।