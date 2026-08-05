Vivo V70 को अभी खरीदने का बढ़िया चांस, यहां मिल रहा 5,150 रुपये का OFF, हाथ से न जानें गजब डील

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Aug 05, 2026, 10:56 AM (IST)
Vivo V70 फोन में 6.59 इंच का फ्लैट AMOLED डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 2750 × 1260 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसकी PWM dimming 4320Hz है। ब्राइटनेस की बात करें, तो यह 5000 निट्स है।
कंपनी ने Vivo V70 में स्मूथ फंक्शनिंग के लिए क्वालकॉम का Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर और Adreno 722 GPU दिया गया है। इस फोन की स्टोरेज 256 जीबी है। इसमें 12 जीबी तक रैम मिलती है।
Vivo V70 स्मार्टफोन में फोटो क्लिक करने के लिए 50MP का Sony IMX766 सेंसर, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 50MP का टेलीफोटो लेंस दिया गया है। इसके कैमरे से 4के 60एफपीएस में वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।
वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए वीवो वी70 में 50MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.0 है। इससे 4के वीडियो शूट की जा सकती है।
Vivo V70 मोबाइल फोन 6500एमएएच बैटरी के साथ आता है। इसे 90 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिला है। इसमें 3डी फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा मिलती है।
कंपनी ने वीवो वी70 में स्टीरियो स्पीकर के साथ-साथ वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इस फोन की डायमेंशन 157.52×74.33×7.4mm और वजन 187 ग्राम है।
Vivo V70 दो स्टोरेज ऑप्शन में अवेलेबल है। इस डिवाइस के 8GB+256GB स्टोरेज मॉडल का प्राइस 59,999 रुपये है। इसका टॉप वेरिएंट 12GB+256GB मॉडल 64,999 रुपये में मिल रहा है। हालांकि, ऑफिशियल वेबसाइट पर डिस्काउंट ऑफर नहीं मिल रहा है।
फ्लिपकार्ट पर यह फोन शानदार डील के साथ लिस्ट है। इस पर 5,150 रुपये का ऑफ मिल रहा है, जिसमें 3150 रुपये का कैशबैक और 2000 रुपये का डिस्काउंट शामिल है। इसके साथ नो-कॉस्ट EMI और 55,200 रुपये का एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है।