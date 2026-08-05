Vivo V70 को अभी खरीदने का बढ़िया चांस, यहां मिल रहा 5,150 रुपये का OFF, हाथ से न जानें गजब डील

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Vivo V70 Offers

फ्लिपकार्ट पर यह फोन शानदार डील के साथ लिस्ट है। इस पर 5,150 रुपये का ऑफ मिल रहा है, जिसमें 3150 रुपये का कैशबैक और 2000 रुपये का डिस्काउंट शामिल है। इसके साथ नो-कॉस्ट EMI और 55,200 रुपये का एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है।