Oppo Find X9s 5G हुआ 8,000 रुपये तक सस्ता, ऑफर खत्म होने से पहले उठाएं फायदा

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Oppo Find X9s 5G Camera

Oppo Find X9s में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें पहला 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, दूसरा 50MP का वाइड एंगल और तीसरा 50MP का टेलीफोटो लेंस मौजूद है। इसका जूम शानदार है। इससे 4के वीडियो शूट की जा सकती है।