Oppo Find X9s 5G हुआ 8,000 रुपये तक सस्ता, ऑफर खत्म होने से पहले उठाएं फायदा

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Aug 06, 2026, 10:58 AM (IST)
Oppo Find X9s 5G कंपनी का फ्लैगशिप फोन है। इस स्मार्टफोन की हाइट 15.70cm, चौड़ाई 7.39cm और थिकनेस 0.80cm है। इस हैंडसेट का वजन 202 ग्राम है। इसमें सुरक्षा के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा मिलती है।
कंपनी ने Oppo Find X9s फोन में 16.74cm की FHD+ AMOLED स्क्रीन दी है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz, रेजलूशन 2760×1256 और पिक्सल डेंसिटी 460 PPI है। इसकी ब्राइटनेस 800 निट्स है।
Oppo Find X9s में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें पहला 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, दूसरा 50MP का वाइड एंगल और तीसरा 50MP का टेलीफोटो लेंस मौजूद है। इसका जूम शानदार है। इससे 4के वीडियो शूट की जा सकती है।
ओप्पो के इस स्मार्टफोन में 32MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसका अपर्चर f/2.4 और फील्ड ऑफ व्यू 90 डिग्री है। इसमें पोट्रेट, नाइट, पैनोरामा और टाइम-लैप्स जैसे फीचर मिलते हैं।
इस स्मार्टफोन में 7025mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। इसे 80W सुपरवूक फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसके अलावा, फास्ट वर्किंग के लिए मोबाइल फोन में MediaTek Dimensity 9500s चिपसेट दी गई है।
Oppo Find X9s में कनेक्टिविटी के लिए 5जी, 4जी, वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं।
Oppo Find X9s दो स्टोरेज ऑप्शन में अवेलेबल है। इस स्मार्टफोन के 12GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 79,999 रुपये है। इसका 12GB+512GB स्टोरेज मॉडल 89,999 रुपये में मिल रहा है।
इस मोबाइल फोन को अमेजन इंडिया और फ्लिपकार्ट से 8000 रुपये के डिस्काउंट पर खरीदा जा सकता है। इस पर 3,164 रुपये की ईएमआई और 60 हजार से ज्यादा का एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है।