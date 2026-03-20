OPPO K14 5G भारत में पहली सेल आज, बैंक डिस्काउंट के साथ मिलेगी सस्ती EMI

OPPO K14 5G Sale: ओप्पो के लेटेस्ट स्मार्टफोन ओप्पो के14 5जी की आज यानी 20 मार्च को भारत में पहली सेल है। यह सेल ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Flipkart पर दोपहर 12 बजे से लाइव होने वाली है। इस दौरान फोन को बैंक डिस्काउंट और EMI पर खरीदा जा सकता है। टॉप फीचर्स की बात करें, तो स्मार्टफोन में एचडी प्लस डिस्प्ले है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50एमपी का कैमरा और Dimensity 6300 चिपसेट दी गई है। इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली 7000mAh की जंबो बैटरी मिलती है। इसमें वाईफाई और टाईप-सी पोर्ट जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स दिए गए हैं। और पढें: 6000 रुपये सस्ता खरीदें OPPO Reno 15 Pro Mini, 200MP के साथ फोटोग्राफी होगी शानदार

OPPO K14 5G Price and Offer

ओप्पो के14 5जी ग्राहकों के लिए तीन स्टोरेज ऑप्शन में अवेलेबल है। इस हैंडसेट के 6GB+128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 17,999 रुपये है। इसका 6GB+256GB स्टोरेज 19,999 रुपये और 8GB+256GB स्टोरेज 21,999 रुपये में मिल रहा है। और पढें: Oppo A6s 5G को 17,999 रुपये में खरीदने का मौका, Amazon-Flipkart की Deal ने मचाई धूम

ऑफर पर नजर डालें, तो स्मार्टफोन पर HDFC, Axis और ICICI बैंक की तरफ से 1000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। इस हैंडसेट पर 833 रुपये प्रति माह की EMI और 17,350 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी है।

OPPO K14 5G Specifications

OPPO K14 Android 16 बेस्ड Color OS 16 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस स्मार्टफोन में 6.75 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 1604 x 720 पिक्सल और पीक ब्राइटनेस 1125 पीक ब्राइटनेस है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। पावर के लिए फोन में MediaTek Dimensity 6300 6nm प्रोसेसर और ARM Mali-G57 जीपीयू दिया गया है। इसकी रैम 8 जीबी तक है। इसमें 256 जीबी तक स्टोरेज मिलती है। इसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 1 टीबी तक बढ़ाया जा सकता है।

कैमरा

फोटो और वीडियो के लिए कंपनी ने अपने नए स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है, जिसमें 50एमपी का मेन और 2एमपी का पोट्रेट सेंसर है। इसके कैमरे से 1080p 60 fps वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। इसे IP69 की रेटिंग मिली है। इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर मिलता है।

बैटरी

यह मोबाइल फोन 7000mAh की जंबो बैटरी के साथ आता है। इसको 45 वॉट सुपरवूक फास्ट चार्जिंग दी गई है। सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए स्मार्टफोन में 5जी, 4G VoLTE, वाईफाई, डुअल सिम कार्ड स्लॉट, ब्लूटूथ 5.4, जीपीएस और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया है। इसकी डायमेंशन 166.61×78.51×8.61mm और वजन 212 ग्राम है।

OPPO K13 5G

जाते जाते बताते चलें कि ओप्पो ने के13 5जी को पिछले साल अप्रैल में बाजार में उतारा था। इस स्मार्टफोन की कीमत 22,999 रुपये से शुरू होती है। इस डिवाइस में 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसमें Snapdragon 6 Gen 4 प्रोसेसर और Adreno 810 GPU दिया गया है।

Add Techlusive as a Preferred Source

इस स्मार्टफोन में 50एमपी का मेन लेंस है। इसके साथ 2एमपी का डेप्थ लेंस दिया गया है। इससे 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। इसके फ्रंट में 16एमपी का कैमरा मिलता है। इसकी बैटरी 7000एमएएच है। इसको 80 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिला है।