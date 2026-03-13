comscore
ENG
  • Home
  • Photo Gallery
  • Oppo K13 5g 1083 Emi On Croma Get 7000mah Battery 50mp Camera At Low Cost Price In India Specs

मात्र 1083 रुपये महीना देकर खरीदें OPPO K13 5G फोन, सस्ते में मिलेंगे 7000mAh बैटरी और 50MP कैमरा जैसे धांसू फीचर्स

OPPO K13 5G 1083 emi on croma get 7000mah battery 50mp camera at low cost price in india specs: ओप्पो के13 5जी को आसान किस्तों में घर लाया जा सकता है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Mar 13, 2026, 11:36 AM (IST)

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
OPPO K13 5G (7)zoom icon
18

OPPO K13 5G Screen

कंपनी ने OPPO K13 5G में 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस AMOLED डिस्प्ले दिया है। इसका रेजलूशन 2400×1080 पिक्सल, रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स है।

OPPO K13 5G (4)zoom icon
28

OPPO K13 5G Battery

ओप्पो के13 5जी में 7000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। इसको 80 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इस डिवाइस में फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जिससे निजी डेटा को फोन में सुरक्षित रखा जा सकता है।

OPPO K13 5G (8)zoom icon
38

OPPO K13 5G Camera

OPPO K13 स्मार्टफोन को डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ लाया गया है। इसमें f/1.85 अपर्चर वाला 50एमपी का मेन लेंस और 2एमपी का डेप्थ सेंसर मिलता है। इसका अपर्चर f/2.4 है। इससे 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।

OPPO K13 5G (5)zoom icon
48

OPPO K13 5G Selfie Camera

सेल्फी खींचने और वीडियो कॉलिंग करने के लिए ओप्पो के इस मोबाइल फोन में 16एमपी का कैमरा दिया गया है। यह Sony IMX480 लेंस है। इसका अपर्चर f/2.45 है। इसमें नाइट, स्लो-मोशन और टाइम-लैप्स जैसे कैमरा फंक्शन मिलते हैं।

OPPO K13 5G (6)zoom icon
58

OPPO K13 5G Processor

ओप्पो का यह स्मार्टफोन क्वालकॉम के Snapdragon 6 Gen 4 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर से लैस है। इस हैंडसेट में Adreno 810 GPU दिया है। इसमें 8 जीबी रैम और 256 जीबी तक की इंटरनल स्टोरेज मिलती है।

OPPO K13 5G (10)zoom icon
68

OPPO K13 5G Connectivity

कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए ओप्पो के13 में 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ 5.2 और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इस डिवाइस को IP65 रेटिंग मिली है। इसका वजन 208 ग्राम है।

OPPO K13 5G (2)zoom icon
78

OPPO K13 5G Price in India

OPPO K13 फोन शॉपिंग वेबसाइट क्रोमा पर लिस्ट है। इस फोन के 8GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 22,999 रुपये है। इसका 8GB+256GB स्टोरेज मॉडल 24,999 रुपये में मिल रहा है।

OPPO K13 5G (9)zoom icon
88

OPPO K13 5G Offers

OPPO K13 5G पर फिलहाल कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं मिल रहा है, लेकिन इस फोन के 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट को 1083 रुपये की ईएमआई और 256 जीबी स्टोरेज मॉडल को 1177 रुपये की ईएमआई पर खरीदा जा सकता है।