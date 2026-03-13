मात्र 1083 रुपये महीना देकर खरीदें OPPO K13 5G फोन, सस्ते में मिलेंगे 7000mAh बैटरी और 50MP कैमरा जैसे धांसू फीचर्स

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Mar 13, 2026, 11:36 AM (IST)
कंपनी ने OPPO K13 5G में 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस AMOLED डिस्प्ले दिया है। इसका रेजलूशन 2400×1080 पिक्सल, रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स है।
ओप्पो के13 5जी में 7000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। इसको 80 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इस डिवाइस में फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जिससे निजी डेटा को फोन में सुरक्षित रखा जा सकता है।
OPPO K13 स्मार्टफोन को डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ लाया गया है। इसमें f/1.85 अपर्चर वाला 50एमपी का मेन लेंस और 2एमपी का डेप्थ सेंसर मिलता है। इसका अपर्चर f/2.4 है। इससे 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।
सेल्फी खींचने और वीडियो कॉलिंग करने के लिए ओप्पो के इस मोबाइल फोन में 16एमपी का कैमरा दिया गया है। यह Sony IMX480 लेंस है। इसका अपर्चर f/2.45 है। इसमें नाइट, स्लो-मोशन और टाइम-लैप्स जैसे कैमरा फंक्शन मिलते हैं।
ओप्पो का यह स्मार्टफोन क्वालकॉम के Snapdragon 6 Gen 4 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर से लैस है। इस हैंडसेट में Adreno 810 GPU दिया है। इसमें 8 जीबी रैम और 256 जीबी तक की इंटरनल स्टोरेज मिलती है।
कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए ओप्पो के13 में 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ 5.2 और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इस डिवाइस को IP65 रेटिंग मिली है। इसका वजन 208 ग्राम है।
OPPO K13 फोन शॉपिंग वेबसाइट क्रोमा पर लिस्ट है। इस फोन के 8GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 22,999 रुपये है। इसका 8GB+256GB स्टोरेज मॉडल 24,999 रुपये में मिल रहा है।
OPPO K13 5G पर फिलहाल कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं मिल रहा है, लेकिन इस फोन के 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट को 1083 रुपये की ईएमआई और 256 जीबी स्टोरेज मॉडल को 1177 रुपये की ईएमआई पर खरीदा जा सकता है।
Don't Miss Out the Latest Updates. Subscribe to Our Newsletter Today!
Enroll for our free updates
Please confirm that you agree to the terms and conditions.
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information