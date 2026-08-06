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Vivo S2: 7050mAh बैटरी के साथ भारत आया S-सीरीज का पहला फोन, जानें कीमत

Vivo ने Vivo S2 को इंडियन मार्केट में उतार दिया है। इस हैंडसेट में 50MP कैमरे के साथ-साथ MediaTek Dimensity 7360 चिप, 256 जीबी स्टोरेज और दमदार बैटरी मिलती है।

Edited by Ajay Verma |Published: Aug 06, 2026, 12:55 PM (IST)

Vivo S2

Vivo S2 भारत में लॉन्च हो गया है। यह S-सीरीज का पहला स्मार्टफोन है, जिसे भारतीय बाजार में उतारा गया है। इसमें कर्व्ड स्क्रीन और MediaTek की चिपसेट मिलती है। फोटो, वीडियो और दूसरे दस्तावेज को स्टोर करने के लिए 512 जीबी तक स्टोरेज मिलती है। इसमें 50MP का कैमरा लगा है। इसे ओप्पो, रियलमी और सैमसंग जैसे ब्रांड के फोन्स से जोरदार टक्कर मिलेगी।

Vivo S2 Specifications

Category Specification
Operating System Android 16-based OriginOS 6
Display 6.83-inch 3D Curved AMOLED
Resolution 1.5K
Refresh Rate 120Hz
Peak Brightness 3,000 nits
Pixel Density 449 PPI
Screen-to-Body Ratio 93%
Processor MediaTek Dimensity 7360-Turbo
GPU Mali-G615 MC2
RAM Up to 8GB
Storage Up to 256GB
Rear Camera 50MP Sony IMX852 Main Camera + 2MP Secondary Sensor
Front Camera 32MP Selfie Camera
Speakers Dual Stereo Speakers
Battery 7,050mAh
Charging 44W Fast Charging
Reverse Charging Yes
Connectivity Dual SIM, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB Type-C
Dimensions 164.42 × 75.25 × 7.99 mm
Weight 197g
Durability IP68 + IP69 Dust & Water Resista

वीवो एस2 एंड्रॉइड 16 बेस्ड OriginOS 6 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस स्मार्टफोन में 6.83 इंच का 3डी कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका रेजलूशन 1.5के और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसकी पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स और पिक्सल डेंसिटी 449ppi है। इसका स्क्रीन टू बॉडी रेश्यू 93 प्रतिशत है।

स्मूथ फंक्शनिंग और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 7360-Turbo प्रोसेसर मिलता है। इसके साथ Mali-G615 MC2 भी दिया है। इसकी स्टोरेज 256 जीबी तक है। इसमें 8 जीबी तक रैम दी गई है।

अब कैमरे की बात करें, तो स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें 50MP का Sony IMX852 लेंस और 2MP का सेकेंडरी सेंसर है। वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए हैंडसेट में 32MP का कैमरा दिया गया है। शानदार साउंड के लिए फोन डुअल स्पीकर मिलते हैं।

बैटरी और अन्य डिटेल

कंपनी ने वीवो एस2 स्मार्टफोन में 7,050mAh की बैटरी दी गई है। इसे 44 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसमें रिवर्स चार्जिंग की सुविधा मिलती है। वहीं, कनेक्टिविटी के लिहाज से हैंडसेट में सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

इस फोन की डायमेंशन 164.42 x 75.25 x 7.99mm और वजन 197 ग्राम है। इसे IP68 + IP69 रेटिंग मिली है। यानी कि यह डस्ट और वॉटर रसिस्टेंट है।

Vivo S2 की कीमत

Vivo S2 की कीमत 39,999 रुपये रखी गई है। इस दाम में 8GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। इसके 8GB+256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 45,999 रुपये रखी गई है। यह तीन शानदार कलर ऑप्शन Sapphire Blue, Regal Bronze और Silk White में उपलब्ध है। इसकी सेल 11 अगस्त से ऑनलाइन शॉपिंग साइट फ्लिपकार्ट (Flipkart) और आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव होगी।

OnePlus Nord CE6 से मिलेगी टक्कर

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वनप्लस का नॉर्ड सीई 6 ऐसा फोन है, जिससे Vivo S2 को कड़ी टक्कर मिलेगी, क्योंकि जितनी शुरुआती कीमत एस2 की है, उतने में आप नॉर्ड सीई6 के 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट को खरीद सकते हैं। इस फोन में आपको 8000mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी। इसे फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसमें 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही, 50MP का कैमरा, Snapdragon 7s Gen 4 चिप और 32MP का सेल्फी कैमरा दिया है।