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Motorola Edge 70 Pro+ 5G भारत में लॉन्च, 50MP सेल्फी कैमरा और 6500mAh बैटरी के साथ मचाएगा धमाल

Motorola के नए 5जी स्मार्टफोन से पर्दा उठ गया है। इस फोन में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन और 6500mAh की जंबो बैटरी दी गई है। इसके आने से बाजार में Xiaomi और Vivo जैसी कंपनियों को कड़ी चुनौती मिलेगी।

Published By: Ajay Verma | Published: Jun 04, 2026, 12:19 PM (IST)

Motorola Edge 70 Pro+5G
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Motorola Edge 70 Pro+ 5G भारत में लॉन्च हो गया है। इस स्मार्टफोन को शाओमी, वीवो और ओप्पो जैसे ब्रांड को कड़ी टक्कर देने के लिए लाया गया है। इसमें बेहतर व्यूइंग के लिए 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है। लंबे वर्किंग आर के लिए 6500mAh की तगड़ी बैटरी मिलती है। इसके अलावा, हैंडसेट में 256 जीबी तक की स्टोरेज भी दी गई है। news और पढें: Motorola Edge 70 Pro+ फोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, 50MP कैमरा के साथ मिलेगा धाकड़ लुक

Motorola Edge 70 Pro+ Specifications

Specification Motorola Edge 70 Pro+
Operating System Android 16
Display 6.8-inch Curved AMOLED
Resolution 1.5K
Refresh Rate 144Hz
Peak Brightness 5200 nits
Protection Corning Gorilla Glass 7i
Processor MediaTek Dimensity 8500 Extreme
GPU Arm Mali-G720 MC8
RAM 12GB LPDDR5X
Storage 256GB UFS 4.1
Rear Camera 50MP Sony LYT-710 + 50MP Ultra-Wide + 50MP Periscope Telephoto
Front Camera 50MP Selfie Camera
Battery 6500mAh
Wired Charging 90W Fast Charging
Wireless Charging 15W Wireless Charging
Security  Fingerprint Sensor

मोटोरोला एज 70 प्रो प्लस एंड्रॉइड 16 (Android 16) बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस स्मार्टफोन में 6.8 इंच का कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 1.5के, पीक ब्राइटनेस 5200 निट्स और रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। इस पर Corning Gorilla Glass 7i लगाया गया है। इससे यूजर्स को बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा। news और पढें: Motorola Razr Fold की भारत में पहली सेल लाइव, मिल रहा 10,000 से ज्यादा का डिस्काउंट

इस मोबाइल फोन में फास्ट वर्किंग और मल्टी टास्किंग के लिए MediaTek Dimensity 8500 Extreme प्रोसेसर, Arm Mail-G720 MC8 GPU, 12GB LPDDR5X रैम और 256GB UFS 4.1 स्टोरेज दी गई है। इसके साथ डेटा सुरक्षित रखने के लिए डिवाइस में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा मिलती है। news और पढें: Moto G37 और Moto G37 Power 5G पावर पैक्ड फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत

कैमरा

एज 70 प्रो प्लस में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें 50MP का Sony LYT-710 लेंस, 50MP का अल्ट्रा वाइड और 50MP का परीस्कोप टेलीफोटो सेंसर मौजूद है। इसमें बेहतर जूम के साथ पोट्रेट मोड दिया गया है। इसके फ्रंट में सेल्फी क्लिक करने और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए 50MP का कैमरा दिया है।

बैटरी और कनेक्टिविटी

इस स्मार्टफोन को 6500mAh की बैटरी के साथ लाया गया है। इसे 90 वॉट फास्ट चार्जिंग और 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग मिली है। इसे डिवाइस को IP68+69 की रेटिंग दी गई है। इसका मतलब है कि यह डस्ट और वॉटर प्रूफ है। इसे MIL-810H का सर्टिफिकेशन भी मिला है।

बेहतर कनेक्टिविटी के लिए इस स्मार्टफोन में वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इसकी डायमेंशन 162.7 x 75.6 x 7.19mm और वजन 190 ग्राम है।

कितनी है Motorola Edge 70 Pro+ की कीमत ?

कंपनी के अनुसार, मोटोरोला ऐज 70 प्रो प्लस को सिंगल स्टोरेज वेरिएंट में लाया गया है। इसकी कीमत 47,999 रुपये है। इस पर 3000 की छूट मिल रही है। डिवाइस को 11 जून से ऑफिशियल वेबसाइट और ऑनलाइन शॉपिंग साइट Flipkart से PANTONE Stormy Sea (Green), PANTONE Zinfandel (Red) और PANTONE Chicory Coffee (Wood) कलर में खरीदा जा सकेगा।

OnePlus Nord 6 और Vivo V70 FE से मिलेगी टक्कर

OnePlus Nord 6 की कीमत 42,999 रुपये से शुरू होती है। इस स्मार्टफोन में 6.78 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 2772 x 1272 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 165 हर्ट्ज तक है। इस फोन में Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर और 256 जीबी तक की स्टोरेज दी गई है। ऐज 70 प्रो प्लस के मुकाबले इस स्मार्टफोन में 9000mAh की बैटरी मिलती है। इसे 80 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है।

Vivo V70 FE को ऐज 70 प्रो प्लस की टक्कर में लाया गया है। इस डिवाइस के 12GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट का प्राइस 44,999 रुपये है। इसमें एज 70 प्रो प्लस से बड़ी 7000mAh की बैटरी मिलती है। इसे 90 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है। इसमें 200MP का कैमरा दिया गया है। हालांकि, प्रोसेसर के मामले में यह एज 70 प्रो प्लस से पीछे है।

FAQs

1. Motorola Edge 70 Pro+ 5G कितने स्टोरेज ऑप्शन में अवेलेबल है ?
Ans. यह स्मार्टफोन सिर्फ 12जीबी+256जीबी स्टोरेज मॉडल में आता है।

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2. Motorola Edge 70 Pro+ 5G का प्राइस क्या है ?
Ans. इस 5जी फोन का प्राइस 47,999 रुपये है। 3000 रुपये की छूट के साथ यह 44,999 रुपये में मिल रहा है।