अब आपकी हर बात याद रखेगा ChatGPT, OpenAI ने पेश किया बड़ा अपडेट

OpenAI ने ChatGPT के मेमोरी फीचर को और बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा अपडेट पेश किया है। कंपनी ने नए Dreaming Memory System की घोषणा की है, जिसका मकसद ChatGPT को यूजर्स की पसंद, आदतों और पिछली बातचीत को बेहतर तरीके से याद रखने में मदद करना है। OpenAI के अनुसार, यह नया सिस्टम पहले की तुलना में ज्यादा स्मार्ट तरीके से मेमोरी को मैनेज करेगा और समय के साथ बदलती जानकारी को भी अपडेट कर सकेगा। फिलहाल यह फीचर अमेरिका में Plus और Pro सब्सक्राइबर्स के लिए रोलआउट किया जा रहा है। कंपनी का कहना है कि आने वाले हफ्तों में इसे बाकी देशों के साथ-साथ Free और Go यूजर्स के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा। OpenAI का मानना है कि इस अपडेट से ChatGPT के साथ बातचीत पहले से ज्यादा व्यक्तिगत और यूजफुल बनेगी।

ChatGPT की मेमोरी पहले से कैसे बेहतर हुई है?

ChatGPT में मेमोरी फीचर पहली बार 2024 में पेश किया गया था। शुरुआत में यूजर्स कुछ खास जानकारी सेव कर सकते थे, जिसे ChatGPT भविष्य की बातचीत में याद रखता था। इसके बाद 2025 में कंपनी ने ChatGPT को पुरानी चैट्स का संदर्भ लेने की पावर भी दी। अब Dreaming सिस्टम इस फीचर को एक कदम आगे ले जाता है। पहले जहां मेमोरी मुख्य रूप से यूजर द्वारा सेव की गई जानकारी पर आधारित थी, वहीं अब ChatGPT अलग-अलग बातचीत से मिली जानकारी को खुद व्यवस्थित कर सकेगा। OpenAI का कहना है कि नया सिस्टम यह समझने में ज्यादा सक्षम होगा कि कौन सी जानकारी अभी भी यूजफुल है और कौन सी अब जरूरी नहीं रही। अगर किसी यूजर की स्थिति या पसंद बदलती है, तो ChatGPT पुरानी जानकारी को अपडेट भी कर सकेगा। इससे हर नई बातचीत में बार-बार एक ही जानकारी देने की जरूरत कम हो जाएगी।

मेमोरी फीचर की सटीकता में कितना सुधार आया है?

कंपनी ने इस अपडेट के साथ कुछ बेंचमार्क आंकड़े भी शेयर किए हैं। OpenAI के मुताबिक, ChatGPT की तथ्य याद रखने की क्षमता (Factual Recall) 67.9% से बढ़कर 82.8% हो गई है। वहीं यूजर की पसंद और प्राथमिकताओं को सही ढंग से फॉलो करने का स्कोर 55.3% से बढ़कर 71.3% तक पहुंच गया है। समय के साथ बदलने वाली जानकारी को समझने और संभालने की क्षमता में भी बड़ा सुधार देखने को मिला है, जहां प्रदर्शन 52.2% से बढ़कर 75.1% तक पहुंच गया। कंपनी का कहना है कि इन सुधारों की मदद से ChatGPT ज्यादा सटीक जवाब दे सकेगा, यूजर की पसंद को बेहतर तरीके से समझ पाएगा और पुरानी या अप्रासंगिक जानकारी को हटाने में भी सक्षम होगा। इससे यूजर एक्सपीरियंस पहले से ज्यादा बेहतर होने की उम्मीद है।

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OpenAI ने और क्या घोषणा की है?

OpenAI ने यह भी घोषणा की है कि जल्द ही ChatGPT में एक नया Memory Summary Page जोड़ा जाएगा। इस पेज पर यूजर्स यह देख सकेंगे कि ChatGPT ने उनके बारे में कौन-कौन सी जानकारी याद रखी है। इसके अलावा यूजर्स किसी भी सेव की गई जानकारी को एडिट, अपडेट या पूरी तरह डिलीट भी कर सकेंगे। अगर कोई यूजर चाहता है कि ChatGPT किसी खास बात को भविष्य के लिए याद रखे, तो वह सीधे उसे बता भी सकेगा। कंपनी का कहना है कि यह फीचर यूजर्स को ज्यादा पारदर्शिता और नियंत्रण देगा। OpenAI के अनुसार Dreaming Architecture को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह कम कंप्यूटिंग संसाधनों का यूज करते हुए बड़े पैमाने पर काम कर सके। इसी वजह से कंपनी अब मेमोरी फीचर की क्षमता बढ़ाने और इसे ज्यादा से ज्यादा यूजर्स तक पहुंचाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है।