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Jio यूजर्स की मौज, इन प्लान में डेली डेटा के साथ 20GB Data मिलेगा Free

Jio देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी है, जिसके पास दो ऐसे खास प्रीपेड प्लान हैं, जिनमें डेली डेटा के साथ एक्सट्रा 20GB डेटा मिल रहा है। इसके अलावा, प्लान्स में अनलिमिटेड कॉलिंग जैसे बेनेफिट्स भी मिल रहे हैं।

Published By: Ajay Verma | Published: Jun 10, 2026, 09:30 AM (IST)

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Jio के पोर्टफोलियो में डेली 2GB डेटा वाले कई प्रीपेड प्लान हैं, लेकिन इन प्लान्स में दो रिचार्ज पैक ऐसे हैं, जिनमें रोजाना मिलने वाले डेटा के साथ एक्स्ट्रा डेटा बोनस के तौर पर दिया जा रहा है। अगर आप जियो के ग्राहक हैं और ज्यादा इंटरनेट यूज करते हैं, तो ये प्लान आपके लिए बेस्ट रहेंगे। आइए इस खबर में जानते हैं जियो के धाकड़ प्लान के बारे में विस्तार से… news और पढें: Jio, Airtel और Vodafone idea के सस्ते प्लान, सुपरफास्ट डेटा के साथ मिलेगी फ्री कॉलिंग

Jio Plans

जियो के जिन प्रीपेड प्लान की हम ऊपर बात कर रहे हैं, उनकी कीमत 749 रुपये व 899 रुपये है। 749 रुपये वाले रिचार्ज पैक की बात करें, तो इस प्लान में रोज 2GB डेटा दिया जा रहा है। 100 SMS डेली मिल रहे हैं। साथ में 20GB अतिरिक्त डेटा भी दिया जा रहा है। अन्य नेटवर्क पर बात करने के लिए अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग भी ऑफर की जा रही है। news और पढें: Jio का 30GB डेटा प्लान, कीमत 200 रुपये

इस रिचार्ज पैक में अन्य बेनेफिट के तौर पर 18 महीने के लिए मुफ्त में Google Gemini Pro का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, जिसकी कीमत 35,100 रुपये है। इसमें क्लाउड स्टोरेज मिल रही है। इसके साथ ही मनोरंजन के लिए JioHotstar का सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है। इस प्लान की समय सीमा 72 दिन की है।

899 रुपये वाला प्लान

इस रिचार्ज प्लान में इंटरनेट यूज करने के लिए रोजाना 2GB डेटा दिया जा रहा है। इसके साथ 20GB डेटा बोनस के तौर पर मिल रहा है। इसमें 100 SMS भी दिए जा रहे हैं। दूसरे नेटवर्क पर बात करने के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर की जा रही है।

कंपनी की ओर से इस प्रीपेड प्लान में 50GB क्लाउड स्टोरेज दी जा रही है, जिससे आपको स्टोरेज की कभी कमी नहीं होगी। इसके अलावा, गूगल एआई प्रो का सब्सक्रिप्शन भी दिया जा रहा है। इसकी समय सीमा 90 दिन की है।

कहां से करें दोनों प्लान को रिचार्ज ?

जियो के दोनों रिचार्ज प्लान इस समय कंपनी के ऑफिशियल ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इन प्लान को इन प्लेटफॉर्म से रिचार्ज कराया जा सकता है।

मई में OTT Pass हुआ लॉन्च

अंत में बताते चलें कि जियो ने मई में ओटीटी पास (OTT PASS) को लॉन्च किया था। इस पास को एक बार रिचार्ज करने पर कई ओटीटी प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल रहा है। इसके साथ लाइव चैनल दिए जाएंगे। इतना ही नहीं 30 जीबी डेटा भी मिलेगा।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

इस पास में 15 ओटीटी ऐप दिए जा रहे हैं, जिनमें YouTube Premium, Prime Video Mobile Edition and JioHotstar Mobile + Hollywood, JioTV, SonyLiv, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, Sun NXT, FanCode, Hoichoi और Chaupal आदि शामिल हैं। साथ ही, 1000 से अधिक लाइव चैनल दिए जा रहे हैं।